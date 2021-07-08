تشييع ديليب كومار إلى مثواه الأخير.. واميتاب باتشان وشاروخان أبرز الحاضرين

توفي يوم أمس الأربعاء نجم بوليوود ديليب كومار عن 98 عامًا، بعد نقله للمستشفى إثر معاناته مع مشاكل في التنفس تسببت بسوء وضعه الصحي.

وشكلت وفاته صدمة في الوسط الفني الهندي، فيما حرص عدد كبير من نجوم بوليوود على نعيه، كما تواجد اليوم عدد كبير منهم في جنازته من أبرزهم النجم اميتاب باتشان والنجم شاروخان.

ديليب كومار ملك التراجيديا

وقدم الفنان الراحل ديليب كومار خلال مسيرته الفنية الطويلة ما يقارب الـ 60 واطلق الجمهور والنقاد عليه لقب "ملك التراجيديا"، وكان الفنان الراحل ديليب كومار قد رفض دور الشريف علي في الفيلم العالمي "لورنس العرب" والذي جسده فيما بعد الفنان المصري عمر الشريف عام 1962.

وجسد ديليب كومار العديد من الأدوار المميزة من أبرزها دوره في فيلم “مغال- إ-عزام”، وهو واحد من الأعمال الأسطورية في بوليوود ويروي الفيلم قصة حب أسطورية عن علاقى حب بين أمير مغولي وخادمته التي كانت راقصة البلاط.

ولم يقتصر النعي على المشاهير حيث نعى الفنان الراحل ديليب كومار الرئيس الهندي رام ناث عبر تويتر في تغريدة قال فيها: "ديليب كومار جسد تاريخ الهند الناشئة. تخطى سحره جميع الحدود، وحظى بحب عبر شبه القارة. وبوفاته، انتهى عهد، أقدم التعازي لأسرته ولجميع محبيه".

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا عبر تغريدة: "ديليب كومار سيبقى أسطورة سينمائية. رحيله يمثل خسارة لعالمنا الثقافي، أقدم التعازي لأسرته وأصدقائه".

ديليب مومار في سطور