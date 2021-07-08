تشييع ديليب كومار إلى مثواه الأخير.. واميتاب باتشان وشاروخان أبرز الحاضرين

توفي يوم أمس الأربعاء نجم بوليوود ديليب كومار عن 98 عامًا، بعد نقله للمستشفى إثر معاناته مع مشاكل في التنفس تسببت بسوء وضعه الصحي.
وشكلت وفاته صدمة في الوسط الفني الهندي، فيما حرص عدد كبير من نجوم بوليوود على نعيه، كما تواجد اليوم عدد كبير منهم في جنازته من أبرزهم النجم اميتاب باتشان والنجم شاروخان.
ديليب كومار ملك التراجيديا
وقدم الفنان الراحل ديليب كومار خلال مسيرته الفنية الطويلة ما يقارب الـ 60 واطلق الجمهور والنقاد عليه لقب "ملك التراجيديا"، وكان الفنان الراحل ديليب كومار قد رفض دور الشريف علي في الفيلم العالمي "لورنس العرب" والذي جسده فيما بعد الفنان المصري عمر الشريف عام 1962.
وجسد ديليب كومار العديد من الأدوار المميزة من أبرزها دوره في فيلم “مغال- إ-عزام”، وهو واحد من الأعمال الأسطورية في بوليوود ويروي الفيلم قصة حب أسطورية عن علاقى حب بين أمير مغولي وخادمته التي كانت راقصة البلاط.
ولم يقتصر النعي على المشاهير حيث نعى الفنان الراحل ديليب كومار الرئيس الهندي رام ناث عبر تويتر في تغريدة قال فيها: "ديليب كومار جسد تاريخ الهند الناشئة. تخطى سحره جميع الحدود، وحظى بحب عبر شبه القارة. وبوفاته، انتهى عهد، أقدم التعازي لأسرته ولجميع محبيه".
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا عبر تغريدة: "ديليب كومار سيبقى أسطورة سينمائية. رحيله يمثل خسارة لعالمنا الثقافي، أقدم التعازي لأسرته وأصدقائه".
ديليب مومار في سطور
- ولد في 11 ديسمبر 1922 في بيشاور في باكستان
- كان والده يمتلك عدد كبير من البساتين في بيشاور
- لديه 12 أخ
- وقع خلاف بين ديليب كومار ووالده مما دفعه لمغادرة المنزل
- التقى الممثلة ديفيا راني التي تمتلك شركة بومباي توكيز
- التقى بعدها الممثل أشوك كومار والمنتج ساشادار موخيرجي
- غير محمد يوسف خان اسمه إلى ديليب كومار بناء على طلب ديفيكا راني
- دخل ديليب كومار مجال التمثيل، ليصبح واحد من أهم أساطير السينما في الهند
- أول ممثل يحصل على جوائز الفيلم فير في الهند
- أكثر النجوم فوزاً بها هو والممثل شاروخان
- حصل على جائزة دادساهب فالك من الحكومة الهندية
- شارك في الكثير من الأعمال الخيرية
- اعتزل التمثيل عام 1998
- في عام 1966 تزوج من الممثلة سايرا بانو والتي كانت تصغره بحوالي 22 سنة
- لم ينجب أطفال.
- بدأ ديليب كومار مشواره الفني عام 1944 من خلال مشاركته في فيلم “جوار بهاطا”
- حقق نجاحًا لافتًا عام 1947 من خلال مشاركته في فيلم “Jugnu” مع الممثلة نور جيهان
- حصل على لقب “ملك المأساة”، بسبب أدواره الحزينة التي جسدها في أفلامه
- عانى من فترة اكتئاب، ثم بعدها قرر بعدها أن يشارك في أدوار خفيفة
- شارك في دور البطولة مع زوجته سايرا بانو في عام 1970 في فيلم “جوبي”
- دخل ديليب كومار في علاقة حب مع الممثلة مادوبالا لمدة 7 سنوات
- انتهت علاقتهما بسبب المشاكل
- في عام 1966 تزوج ديليب الممثلة سايرا بانو وكانت أصغر منه بما يزيد عن 20 سنة
- في عام 1972 حملت سايرا بانو لمدة 8 شهور الا انها اجهضت
- في عام 1981 تزوج ديليب من أخصائية اجتماعية تدعى أسماء صهيبة وكانت زوجة ثانية له
- وانفصل عن زوجته الثانية في يناير عام 1983.
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