اقتحام منزل شاكيرا من قبل مجهول.. وبيكيه يستمتع بوقته مع امرأة أخرى

أعلنت المغنية الكولومبية الشهيرة "شاكيرا" انفصالها عن حبيبها ووالد أطفالها لاعب كرة القدم الاسباني "جيرارد بيكيه" خلال الشهر الماضي بعد 12 عامًا من علاقتهما

ويبدو واضحاً بان هناك العديد من الرجال الذين كانوا يتمنون انفصال شاكيرا عن حبيبها، حيث بدأوا يحومون حولها للارتباط بها بعد انفصالها والكشف عن اعجابهم بهها

مجهولون يقتحمون منزل شاكيرا

بعد انفصال المغنية شاكيرا عن حبيبها، تقدّمت النجمة الكولومبية ببلاغ إلى الشرطة وذلك بعد تعرّضها للكثير من المضايقات والرسائل الغريبة من قبل معجب

وأكّدت شاكيرا بأن هناك الكثير من الرسائل الغامضة من المعجبين الذين يعرضون عليها الزواج، ولكنها تشعر بالقلق االشديد وذلك لأن هناك الكثير منهم يراقبون منزلها ويعلمون اين تسكن مع ابنائها

وأوضحت شاكيرا بأن هناك بعض الأشخاص اقتحموا منزلها وفتحوا صندوق البريد ووضعوا بعض الرسائل فيه، كما أن الحادث أصبح متكرر بشكل كبير وبدأ يثير الرعب لديها

بالإضافة إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بالرسم وكتابة رسائل غامضة على الجدران بالقرب من منزلها الموجود في برشلونة، ولذلك عبّرت النجمة الشهيرة عن رغبتها لمغادرة برشلونة بأسرع وقت بسبب خوفها الشديد من هؤلاء المعجبين

وزعمت تقارير غير مؤكدة من الشرطة بان الشخص الذي يطارد منزل المغنية هو شخص روسي بينما الشخص الذي يضع الرسائل الغاضة هو شخص فرنسي وهم من معجبي الفنانة الكولومبية من أصل لبناني

بيكيه يستمتع بوقته مع فتاة شقراء

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لبيكيه تم تسريبها من قبل الصحافة وهو يستمتع بوقته مع فتاة شقراء مجهولة الهوية، حيث تم التقاط الصورة من قبل امراة رفض بيكيه القاء التحية على ابنها.

ويبدو واضحاً بأن بيكيه غير مهتم أبداً لما يحدث مع حبيبته السابقة وأطفاله، بالرغم من تواجده في برشلونة معهم، وأكدت هذه الصور الاخبار المنتشرة حول ان سبب الانفصال هو خيانة بيكيه لشاكيرا