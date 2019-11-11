شاهد أجمل إطلالات حفل جوائز People's Choice 2019.. كيم كارداشيان الأكثر إثارة

أقيم حفل توزيع جوائز People's Choice في باركر هانجر في سانتا مونيكا، كاليفورنيا أمس الأحد، حيث تم تكريم الضيوف الأكثر انتقائية في موسم جوائز هوليوود.

وتنوّع الضيوف المتواجدين خلال هذا الحدث فأدّى هذا التنوع إلى جعل السجادة الحمراء نابضة بالحياة فمن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إلى الممثلة زانديا وصولاً إلى المغنية غوين ستيفاني استطعن لفت أنظار بأناقتهن في الحفل.

فتألقت نجمة الواقع كيم كارداشيان الذي اختير مسلسلها KUWTK كأطول مسلسل واقعي وهي ترتدي فستان ناعم من مجموعة فيرساتشي باللون الرمادي وجاء على شكل نقشة جلد الأفعى، كما أسدلت شعرها الأسود المجعّد.

أما غوين فقد اختارت قماش الساتان الأبيض لفستانها الذي جاء بقصة الأوف شولدر، وبثنيات مطوية من الأسفل، كما تزيّن بذيل طويل ينتهي بأربطة وعقدة سوداء جهة الظهر، ونسّقت معه حذاء طويل من المخمل الأسود وقفازات مطابقة.

وأكملت زندايا المجموعة الأنيقة بظهورها بفستان أسود مكوّن من توب بقصة الأوف شولدر ومتصّل بتنورة طويلة وكسرات عريضة عن طريق أحزمة فضية رفيعة، كما اعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة لشعرها، حيث احتفلت بفوزها بجائزة نجمة الدراما التلفزيونية لعام 2019 لدورها في Euphoria.

وتحوّلت السجادة الحمراء إلى لقاءات عائلية حيث انضمت كيم إلى والدتها كريس جينر وشقيقاتها كلوي وكورتني كارداشيان اللواتي لفتن الأنظار والإعجاب بملابسهم المثيرة، أما بينك فحضرت الحدث برفقة زوجها وأطفالها.

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