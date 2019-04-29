بالفيديو: كيم تقيم حفل بيبي شاور لطفلها الرابع.. وحمام الصوت للاسترخاء!

تتميَّز شقيقات كارداشيان-جينر بإبداعهن حينما يتعلق الأمر بإقامة حفل فاخر بحضور أشهر النجوم العالميين، فهن يوظفن أشهر مصممي الديكور والحفلات للإشراف على كافة التفاصيل التي يتخيلنها، فكل ما يخطر ببالهن يُحقق.

استضافت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" حفل بيبي شاور مميز احتفالًا باقتراب ولادة طفلها الرابع من أم بديلة يوم السبت الماضي، وبدلًا من الديكورات الفاخرة الملونة والوجبات الخفيفة والأجواء الحماسية الصاخبة، قررت أن يكون طابع الحفل يركز أكثر على الصحة والعافية تحت إطار التأمل ومنتجات الكانابيديول CBD، حيث تواجد خبراء لشرخ خصائص وفوائد اتفاقية التنوع البيولوجي للضيوف.

تضمنت الديكورات طاولات خشبية ومقاعد باللون الأزرق السماوي، وأقيمت وسط أجواء هادئة ومريحة محاطة بالأشجار والمناظر الطبيعية.

وأشارت "كيم" أن الفكرة تنبع من خوفها الكبير مع اقتراب ولادة طفلها، فقد شعرت أن هذه الأجواء قد تساعدها على الاسترخاء وخاصة "حمام الصوت" الذي سيستغرق عشر دقائق، ويقوم على أساس الاستلقاء على سجادة مع الاستماع لترددات صوتية عالية.

وحضر الحفل المريح نجوم من بينهم عارضة الأزياء "كريسي تيغن"، ونجمة تلفزيون الواقع "باريس هيلتون"، و"لارسا بيبن"، بالإضافة إلى الأم "كريس جينر"، و"كورتني كارداشيان".

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