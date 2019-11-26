شاهد الظهور الأول لجيسيكا بيل بعد خيانة جاستن تيمبرلك لها! (صور)

رصدت عدسات الباباراتزي النجمة الأمريكية "جيسيكا بيل" لأول مرة بعد انتشار شائعات إقدام زوجها المغني الأمريكي "جاستن تيمبرلك" على خيانتها مع زميلته الممثلة "أليشا واينرايت".

شوهدت "جيسيكا بيل" (37 عامًا) في حالة معنوية عالية أثناء تواجدها في موقع كراجات بمدينة لوس أنجلوس، فارتسمت على وجهها ابتسامة لطيفة كما لوحظ ارتدائها خاتم زواجها، ما يعني أنها لا تكترث للشائعات التي ترافق زوجها.

واختارت "بيل" لنزهتها إطلالة كاجوال مُرتديةً سترة بيضاء صوفية نسَّقتها ببنطال أسود ذي خصر عالٍ ممُزَّق ناحية الركبة، في حين لم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها الجذابة، وأسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها.





وأكملت النجمة الحسناء إطلالتها بحقيبة يد سوداء مُتصِّلة بسلسلة فضية من توقيع العلامة التجارية "لويس فيتون"، بينما انتعلت حذاء رياضي فخم.

وبالرجوع إلى واقعة الخيانة، رصدت عدسات الباباراتزي "جاستن تيمبرلك" ممسكًا يد زميلته الممثلة الأمريكية "أليشا واينرايت" وبوضع حميمي نوعًا ما أثناء تواجدهما جالسين في شرفة إحدى الحانات بمدينة نيو أورلاندز يوم الخميس الماضي، والأمر المثير للاهتمام اختفاء خاتم زفافه، ما أثار شكوك انفصاله.

وفي إحدى الصور تظهر "أليشا" تداعب قدم "تيمبرلك" وابتسامة كبيرة على وجهها، ثم أمسك الأخير بيدها وبدأ يلعب بأصابعها، كما بدا واضحًا أن النجم كان مخمورًا، فحال وقوفه على قدميه بدأ بالترنح وأسند جسده على الحائط.

من جهة أخرى، أكَّد مصدر أن "تيمبرلك" (38 عامًا) و"أليشا" (30 عامًا) تواجدا برفقة مجموعة من طاقم عمل فيلمهما القادم Palmer، لكن لم يحدث شيء بينهما.

يذكر أن "تمبرلك" و"جيسيكا" تزوجا عام 2012 بعد خمسة أعوام على علاقتهما العاطفية، ويجدرالإشارة إلى أنهما انفصلا عام 2011 بعد انتشار أنباء خيانته لها مع الممثلة "أوليفيا مون"، لكنهما تمكَّنا من حل الخلاف والعودة من جديد لإحياء علاقتهما.

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