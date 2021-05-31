شاهد هدية ويل سميث لولي عهد دبي بمناسبة ولادة توأمه

دبي: هنأ الممثل الأمريكي ويل سميث ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد على ولادة توأمه.

أعلن الأمير الإماراتي عن سعادته بالولادات من خلال مشاركة صورة له وهو يحمل الأطفال حديثي الولادة في 21 مايو.

يوم الجمعة ، نشر الشيخ حمدان صورة على Instagram Stories من صندوقين كبيرين للهدايا تلقاهما من سميث ، أحدهما أزرق يحمل علامة "الأمير راشد" وصندوق وردي عليه "الأميرة شيخة".

كتب ولي العهد: "شكرًا لك".





وفي صورة أخرى ، وقف الممثل بجانب هداياه ، ملمحًا إلى احتمال وجود النجم حاليًا في الإمارات.

شوهد سميث سابقًا في الإمارات عدة مرات.

في عام 2016 ، خلال رحلة للترويج لأفلامه الخارقة "Suicide Squad" ، كشف سميث أن دبي كانت واحدة من مدنه المفضلة في العالم.

قال: "أشعر أن دبي تحلم بالطريقة التي أحلم بها".

"عندما هبطت ، كنت مثل ، هذه هي الطريقة التي سأبني بها المدينة إذا كنت أقوم ببناء مدينة. الإمارة تتدفق حقًا مع من أنا ، "شارك سميث سابقًا. "أنا أحب طاقة التقدم هنا. إنها طريقة الناس والعائلة المالكة ، وكيف لديهم التصميم والأفكار. كل شيء يريد أن يكون الأفضل وأنا أحب تلك الطاقة ".