ويل سميث يفكر في الترشح للرئاسة

أثار نجم هوليوود الممثل الشهير ويل سميث فكرة ترشحه لمنصب سياسي في مرحلة ما في المستقبل أثناء حديثة في برنامج بودكاست.

وقال سميث لبودكاست «Pod Save America»: «أعتقد الآن أنني سأترك هذا المنصب ينظف قليلاً، وبعد ذلك سأفكر في ذلك في مرحلة ما».

وأضاف: «لدي رأي بالتأكيد، أنا متفائل، وآمل، وأؤمن بالتفاهم بين الناس وأؤمن بإمكانية الانسجام. وسأقوم بكل تأكيد بدوري، سواء ظل فنيًا أو في مرحلة ما، سأشارك في الساحة السياسية».

وكان سميث قد فكر في السابق علنًا في دخول المجال السياسي، بما في ذلك في عام 2015 في برنامج سي بي اس نيوز صنداي مورنينج أن تعليقات ترامب المرشح آنذاك ستدفعه إلى البحث عن منصب.

وأضاف في ذلك الوقت: «إذا استمر الناس في قول كل الأنواع المجنونة من الأشياء التي رددوها في الأخبار مؤخرًا عن الجدران والمسلمين، فسوف يجبروني على الدخول في الساحة السياسية».

وعن العنصرية أوضح سميث: «نشأت ولدي انطباع بأن العنصريين والعنصرية كانوا أغبياء، وكان من السهل الالتفاف حولهم. كان على فقط أن أكون أكثر ذكاءً الآن بينما كانوا في غاية الخطورة».

وتابع إنه عندما دخل حياته المهنية في التمثيل رأى المزيد من العنصرية النظامية ولاحظ «فرقًا بين الجهل والشر». وقال: «الآن هما توأمان، بالتأكيد، لكن الجاهل يمكن أن يتعلم والشر مشكلة أكثر صعوبة».

وأضاف: «لقد شجعت دائمًا أن عملية التعليم والتفاهم يمكن أن تخفف بعض الجوانب الأكثر خطورة وصعوبة للعنصرية التي كانت للأسف متأصلة في بلدنا».

وسميث هو ممثل أمريكي ومغني راب ومنتج أفلام وأغاني وكاتب، ويعد من أكثر الممثلين تأثيرا في هوليوود. وتم ترشيحه لأربع جوائز جولدن جلوب، ولجائزتي أوسكار، وحصل على أربع جوائز جرامي.