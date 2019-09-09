شيلين وودلي وأليسون جاني تتألقان خلال مهرجان تورينتو للسينما

تواجد العديد من نجوم هوليوود في مهرجان تورنتو الدولي للسينما لعام 2019 وذلك لعروض الاولى لأفلامهم في مسرح ريرسون أمس الأحد.

وكانت في الصدارة النجمة "شيلين وودلي" لفيلمها الجديد Endings حيث انضمت إلى جانب زملائها في العمل جيمي دورنان وسيباستيان ستان وكاتب مخرج الفيلم دريك دوريموس.

وظهرت شيلين متألقة وهي ترتدي فستان أزرق من الساتان تزيّن برسومات بيضاء، ووشاح أزرق بفتحات جانبية، كما توّسطه حزام أسود، بالإضافة إلى أنها نسّقت معه حذاء أسود جلدي طويل، أما على صعيد تسريحة الشعر فقد اعتمدت ضم شعرها نحو الخلف.

وشوهدت أليسون جاني بمظهر لامع أثناء احتفالها بعرض فيلمها الجديد Bad Education في نفس المهرجان حيث تواجدت على مسرح Princess of Wales بجانب النجوم المشاركين راي رومانو ورافائيل كاسال وكايلي كارتر.

وكانت أليسون ترتدي فستان طويل باللون البطيخي مزيّن بالكسرات ووشاح قصير أسود عند الرقبة كما نسّقت معه حذاء وحقيبة يد باللون الذهبي، كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة لشعرها.

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