Big Little Lies في موسم ثالث.. فهل يتحقق حلم نيكول كيدمان؟

ستعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل الدرامي Big Little Lies هذا الأسبوع، ويبدو أن الحكاية لم تنتهِ بعد.

ألمحت النجمة الاسترالية "نيكول كيدمان" خلال لقاء لها مع وكالة الإعلام الاسترالية News Crop Australia أن المسلسل، الذي حظي بعدد لا يحصى من الجوائز العالمية، سيعود في موسم جديد، وقالت: "ستشاهد الحلقة الأخيرة، والمزيد قادم."

وأشارت "نيكول كيدمان" أن طاقم العمل المؤلف من "ريس ويذرسبون"، "لورا ديرن"، "زوي كرافيتز"، و"شايلين وودلي"، والنجمة العالمية "ميرل ستريب"، سيجتمعون في الموسم الجديد، وأوضحت قائلةً: "نوَّد تصوير الموسم الثالث للفيلم، لأن هناك العديد من الأفكار، لكننا لن نطبقا دون تواجد الجميع، حتى الأطفال."

من جهة أخرى، أوضح رئيس شركة HBO "كاسي بلويز" أن تصوير موسم جديد لا يبدو واقعيًا وخاصة أنه يتضمن نخبة من النجمات، فمن الطبيعي أن يكن مشغولات في أعمال أخرى، لكن في حال رغبن جميعهن في المشاركة، فسيتحقق الحلم.

في الموسم الثاني من هذه الدراما التي ستبث آخر حلقاتها يوم غد الإثنين الموافق 21 يوليو، سيتضح الجانب السفلي المظلم لنساء خليج مونتري الأكثر نفوذًا، حيث تتكشف المزيد من الأكاذيب الخبيثة، وتبرز قوة الصداقة، وهشاشة العلاقات الزوجية، وشراسة الأبوة السليمة، وتتلاشى العلاقات، ووتتآكل الولاءات، وتلوح في الآفاق الإصابات الجسدية والعاطفية.