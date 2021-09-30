صحراء الأردن تتحول لكوكب "أراكيس" من أجل تصوير فيلم "Dune".. والنجوم يشيدون بجمال المنطقة

عرض فيلم الخيال العلمي "Dune" مساء الاثنين في عرض خاص نظمته الهيئة الملكية للأفلام في عمان.

تدور أحداث القصة على كوكب الصحراء "أراكيس"، وهو كوكب خيالي من خارج هذا الكون، إلَّا أنه يتشابه بمكان حقيقي على سطح الأرض ألا وهو وادي رام.

أقيم الحفل تحت رعاية الأمير علي، رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية للأفلام، الذي حضر العرض إلى جانب الأميرة ريم، عضو مجلس المفوضين، وبحضور الطاقم الأردني وضيوف وممثلي وسائل الإعلام. وفقًا لبيان RFC المرسل إلى الجوردان تايمز.







وقال الأمير في بيان له: "أنا فخور جدًا باستضافة الأردن لتصوير فيلم عالمي مثل" Dune، لقد كان أكبر إنتاج لهذا العام، تم تصويره في بيئة آمنة وصديقة للأفلام".

ويروي الفيلم، المستند على رواية الكاتب فرانك هربرت الأكثر مبيعًا بعنوان "Dune"، قصة الشاب الملكي "بول أتريدس"، الذي يناضل ضد العائلات النبيلة الأخرى بين النجوم و "الديدان الرملية" الصحراوية المعادية لدعم عائلته لقيادة الكوكب "أراكيس"؛ الموقع الوحيد للمعدن الثمين "سبايس".

ويشارك في بطولة العمل كل من النجم تيموثي شالاميت بشخصية "بول أتريدس" ، والممثلة زندايا بدور "شاني"، المرأة الغامضة من شعب الصحراء "فريمن".

يضم الفيلم أيضًا أوسكار إسحاق، وريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وجيسون موموا، بالإضافة إلى العديد من الممثلين والممثلات الحائزين على جوائز عالمية.

جعلت حبكة القصة المعقدة والمناظر الطبيعية خارج كوكب الأرض عمليات التكيف مع الأفلام السابقة صعبة. ومع ذلك، عثر دينيس فيلنوف، مدير إنتاج العمل، على مواقع مثالية لكل من المشاهدين وطاقم العمل لعيش تجربة الطبيعية القاحلة والصالحة للسكن لكوكب "أراكيس"، مع إبراز روعة المكان.

وفي عام 2019، قام فيلنوف وفريق عمله بتصوير الفيلم في قرية شكريه ومنطقة الديسي في وادي رم، بالإضافة إلى وادي عربة لمدة 23 يومًا، وفقًا لبيان الهيئة الملكية للأفلام.

وقال الأمير علي في البيان: "سيتمكن جمهور عريض من جميع أنحاء العالم من مشاهدة هذا الفيلم على شاشة كبيرة ورؤية كيف يمكن للمناظر الطبيعية الخلابة في وادي رم ووادي عربة أن تكون بمثابة تجربة سينمائية عالمية ".

وصرَّح مهند البكري، العضو المنتدب للهيئة الملكية للأفلام (RFC)، لصحيفة جوردان تايمز: "هذا الفيلم كان كتابًا منذ الخمسينيات، وقد تم إنتاجه كفيلم عدة مرات، لكن لم يحدث أبدًا في بيئة تبدو وكأنها موصوفة في الرواية ".

وأضاف: "كان وادي رم بالنسبة لصانعي الأفلام المكان المثالي".

وصرَّحت زندايا: "كانت التجربة الإجمالية في الأردن مذهلة. كل يوم عندما أذهب إلى موقع التصوير ، أشعر بالذهول ، هذا هو المكان الذي أعمل فيه اليوم .. لقد رحب بنا جميعًا بأذرع مفتوحة".

ووفقًا لبيان الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ، فقد ساعد أكثر من 400 من أفراد الطاقم الأردني في إنتاج "Dune".