من هوليوود إلى البيت الأبيض.. أنجلينا جولي تؤكد ضرورة حماية حقوق المرأة!

تعمل النجمة أنجلينا جولي كسفيرة للامم المتحدة في الدفاع عن حقوق الأطفال والنساء في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى كونها نجمة هوليوود.

وأصدرت كتاباً جديداً حول معاملة الأطفال وضم الحقوق الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، كما وضّح الكتاب كيفية ظهور مفهوم حقوق الأطفال.

ويبدو واضحاً ان النجمة الهوليوودية لم تكتف بإصدار الكتب والأعمال الخيرية التي تقوم بها، بل قامت بزيارة مؤخراً إلى مبنى الكونغرس في الولايات المتحدة للحديث عن حقوق الأطفال والنساء هناك.

وظهرت انجلينا بكامل أناقتها وهي ترتدي تنورة من الشيفون الابيض والذي نسّقته مع قميص باللون الأسود ومزيّن بعقدة عند الرقبة، بينما في لقطة أخرى كانت ترتدي تنورة مع بليزر أسود.

وتزامناً مع قضايا الطلاق والحضانة مع زوجها السابق النجم براد بيت والتي تحاول أن تكسب حضانة أطفالها الخمسة منه، قامت أنجلينا بالحديث في البيت الأبيض عن حقوق المراة والعنف ضدها وحقوق الأطفال.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz باالعربي: