من هوليوود إلى البيت الأبيض.. أنجلينا جولي تؤكد ضرورة حماية حقوق المرأة!

تعمل النجمة أنجلينا جولي كسفيرة للامم المتحدة في الدفاع عن حقوق الأطفال والنساء في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى كونها نجمة هوليوود.
وأصدرت كتاباً جديداً حول معاملة الأطفال وضم الحقوق الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، كما وضّح الكتاب كيفية ظهور مفهوم حقوق الأطفال.
ويبدو واضحاً ان النجمة الهوليوودية لم تكتف بإصدار الكتب والأعمال الخيرية التي تقوم بها، بل قامت بزيارة مؤخراً إلى مبنى الكونغرس في الولايات المتحدة للحديث عن حقوق الأطفال والنساء هناك.
زيارة انجلينا جولي مبنى الكونغرس الاميركي:— Gorgeous (@gorgeous4ew) September 15, 2021
يذكر أنها شددت على حماية حقوق النساء والاطفال.❤ pic.twitter.com/7k8tE0fv7f
وظهرت انجلينا بكامل أناقتها وهي ترتدي تنورة من الشيفون الابيض والذي نسّقته مع قميص باللون الأسود ومزيّن بعقدة عند الرقبة، بينما في لقطة أخرى كانت ترتدي تنورة مع بليزر أسود.
وتزامناً مع قضايا الطلاق والحضانة مع زوجها السابق النجم براد بيت والتي تحاول أن تكسب حضانة أطفالها الخمسة منه، قامت أنجلينا بالحديث في البيت الأبيض عن حقوق المراة والعنف ضدها وحقوق الأطفال.
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