صورة: كايلي جينر ترتدي إطلالة بمليون دولار.. ومفاجأة في عيد ميلادها

تعتبر نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" أيقونة للجمال والموضة للفيتات حول العالم، فهي تمتلك ذوقًا مميزًا واستثنائيًا فيما يخص انتقاء أزيائها.

شاركت "كايلي جينر"، البالغة من العمر 21 عامًا، صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تظهر فيه بإطلالة باهظة الثمن على ما يبدو، حيث ارتدت فستانًا أخضر اللون جاء بطبعة ورقة نقدية بمبلغ مليون دولار أمريكي.





وإطلالتها هذه تعد جزءًا من حملتها الدعائية لمنتجها الجديد الذي سيطلق في الـ10 من شهر أغسطس تزامنًا مع عيد ميلادها الـ22، وقد منحت معجبيها لمحة خاطفة للمنتجات أثناء تطبيقها على بشرتها يوم الخميس الماضي.

وفي خانة التعليقات، أشار أحد المعجبين على النجمة بأن تتبرع بالمبلغ الذي ترتديه للآخرين لزرع السعادة في قلوبهم، لرتد "كايلي" على الفور: "ابقى مُترقبًا"، ثم كشفت أنها ستتبرع بإيرادات المجموعة للجمعيات الخيرية، فكل ما توَّده في عيد ميلادها منح أموالها للغير.