صور متخيلة لجيجي حديد ببطن منتفخ.. شاهد كيف تبدو في فترة حملها

أكَّدت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" خبر حملها من حبيبها المغني الإنجليزي "زين مالك" لأول مرة خلال ظهورها ضيفة في برنامج The Tonight Show مع مقدم البرنامج الكوميدي "جيمي فالون".

خلال اللقاء، هنَّأ "جيمي فالون" العارضة الحسناء بالحمل، فأجابت: "شكرًا لك، من الواضح أننا كنا نرغب بإعلان الخبر على طريقتنا الخاصة، لكننا متحمسون وسعيدون وممتنون لأمنيات الجميع ودعمهم لنا".



ونشرت العديد من التقارير أن "جيجي" و"مالك" ينتظران مولودة أنثى، إذ لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن صور حفل عيدميلادها تضمن زينة وردية بدءًا من البالونات وانتهاء بكعكة الميلاد وأكياس هدايا وردية كتب عليها "مرحبًا يا صغيرة" والتي حاولت "بيلا حديد" إخفاءها عبر وضع إيموجي على شكل زهرة عباد الشمس.



ورغم هذا كله، لم تطل "جيجي" في جلسة تصوير لتبرز تكور بطنها، أو تمنحنا إشارة إلى كيف سيبدو شكلها في الحمل باعتبارهافي الشهر الرابع، بل على العكس تعتمد الإطلالات الفضفاضة لإخفائه، لكن لا يخلو القليل من سحر الفوتوشوب.

قرر محبو النجمة استخدام لمستهم الخاصة وإجراء تعديلات على صورها القديمة لتخيل شكلها في الحمل باستخدام تقنيات المعالجة في برنامج "فوتوشوب"، ولا يمكننا تخيل أجمل من هذا وأكثر إتقانًا.

يذكر أن علاقة "زين" و"جيجي" بدأت عام 2015، حين تقابلا في موقع تصوير أغنية Pillow Talk، ورصدا لأول مرة معًا أثناء مغادرتهما حفلة المغني الكندي "جاستن بيبر"، ثم انفصلا عدة مرات وعادا من جديد لاستئناف علاقتهما الغرامية.

