بالفيديو: عيد ميلاد في زمن الكورونا.. هكذا احتفلت جيجي حديد وحبيبها مالك في الحجر المنزلي

تمضي عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلشسطينية "جيجي حديد" عيد ميلادها الـ25 برفقة أعز شخصين على قلبها وهما؛ حبيبها المغني الإنجليزي "زين مالك" وشقيقتها الصغرى "بيلا حديد".

أتمت"جيجي حديد" عامها الـ25 بتاريخ 23 أبريل، وشاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعها بـ"زين مالك" و"بيلا حديد" يحتلفون بعيد ميلادها في الحجر المنزلي.



يظهر في الفيديو الذي وثِّق عبر خاصية "بوميرانغ" المغني الشهير يتوسط الشقيقتين، فالتف يديه حول خصر حبيبته التي أمسكت بالونات ضخمة برقمي 25.

ونشرت سلسلة صور أخرى تجمعها بأصدقائها وديكورات الحفل العائلي المبهج، وكتبت: "حظيت بأجمل احتفال في عيد ميلادي الـ25 برفقة عائلتي في الحجر المنزلي الذين جعلوا يومي مميزًا، بالإضافة إلى الحب الذي شعرت به حول العالم.. شكرًا لكم جميعًا على رسائل المعايدة".

وتابعت:"ممتنة ومحظوظة لأن عائلتي وأصدقائي القريبين والبعيدين بصحة جيدة وآمنين، كما أني أفتقد أحبتي ممن وددت الاحتفال برفقتهم، مؤمنة أن هذه الأيام ستجعلنا أكثر امتنانًا للتجمعات التي سنحظى بها في المستقبل".



وشكرت "جيجي" صانع الحلويات "باي فالاسترو" الذي أعَّد لها كعكة ميلادها، رغم اغلاق جميع المخابز.

يذكر أن علاقة "مالك" و"جيجي" بدأت عام 2015، ومنذ ذلك الحين كانت في تذبذب، فانفصلا عدة مرات، لكنهما دائمًا ما كانا يعودان إلى بعضهما البعض، حيث شوهدا آخر مرة برفقة بعضهما البعض يحتفلان بعيد ميلاد النجم الـ27.