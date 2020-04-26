بالفيديو: عيد ميلاد في زمن الكورونا.. هكذا احتفلت جيجي حديد وحبيبها مالك في الحجر المنزلي

تمضي عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلشسطينية "جيجي حديد" عيد ميلادها الـ25 برفقة أعز شخصين على قلبها وهما؛ حبيبها المغني الإنجليزي "زين مالك" وشقيقتها الصغرى "بيلا حديد".
أتمت"جيجي حديد" عامها الـ25 بتاريخ 23 أبريل، وشاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعها بـ"زين مالك" و"بيلا حديد" يحتلفون بعيد ميلادها في الحجر المنزلي.
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يظهر في الفيديو الذي وثِّق عبر خاصية "بوميرانغ" المغني الشهير يتوسط الشقيقتين، فالتف يديه حول خصر حبيبته التي أمسكت بالونات ضخمة برقمي 25.
ونشرت سلسلة صور أخرى تجمعها بأصدقائها وديكورات الحفل العائلي المبهج، وكتبت: "حظيت بأجمل احتفال في عيد ميلادي الـ25 برفقة عائلتي في الحجر المنزلي الذين جعلوا يومي مميزًا، بالإضافة إلى الحب الذي شعرت به حول العالم.. شكرًا لكم جميعًا على رسائل المعايدة".
وتابعت:"ممتنة ومحظوظة لأن عائلتي وأصدقائي القريبين والبعيدين بصحة جيدة وآمنين، كما أني أفتقد أحبتي ممن وددت الاحتفال برفقتهم، مؤمنة أن هذه الأيام ستجعلنا أكثر امتنانًا للتجمعات التي سنحظى بها في المستقبل".
Had the sweetest day celebrating my 25th birthday with my quarantine family, who made it so special for me, along with all the love I felt from all over the world! Thank you to everyone for the birthday messages, I carried you with me yesterday!! 💛🙏 I am grateful and lucky that my family and friends -near and far- are healthy and safe, and although I missed loved ones I wish I could have celebrated with, know that these times will make us even more grateful for togetherness to be had in the future ! I will never forget my 25th bday! +++The icing on the perfect quarantine bday was finding out my surprise everything-bagel-cake was made by the one and only Cake Boss @buddyvalastro who I have watched for over a decade. I CRIED REAL TEARS! BUDDY! This is a dream come true. I can’t believe you made this cake for me while the bakery is closed. It means more to me than you know, and when we hopefully meet some day you will truly know that there almost isn’t an episode I’ve missed. 10/10 would be a Carlo’s intern whenever needed. 😆 Grateful, honored, your biggest fan. 🥯🥯🥯🥯🍰
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وشكرت "جيجي" صانع الحلويات "باي فالاسترو" الذي أعَّد لها كعكة ميلادها، رغم اغلاق جميع المخابز.
يذكر أن علاقة "مالك" و"جيجي" بدأت عام 2015، ومنذ ذلك الحين كانت في تذبذب، فانفصلا عدة مرات، لكنهما دائمًا ما كانا يعودان إلى بعضهما البعض، حيث شوهدا آخر مرة برفقة بعضهما البعض يحتفلان بعيد ميلاد النجم الـ27.
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