صوفي تيرنر تُقلد تايلور سويفت في عيد ميلاد زوجها الـ30.. ألم تجد إطلالة أخرى؟!

أقامت عارضة الأزياء والممثلة البريطانية "صوفي تيرنر" عيد ميلاد لزوجها المغني الأمريكي "جو جوناس" يوم الجمعة الماضي، اتخذ طابع فيلم الآكشن "جيمس بوند"، وكالعادة لفتت الأنظار بجمالها وسحرها الاستثنائي، لكن انصب الاهتمام ناحية أمر آخر.

لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفستان الذي اختارته "صوفي تيرنر" من توقيع مصمم الأزياء الفرنسي "أليكساندر فوتير" يتشابه بالذي اختارته حبيبة زوجها السابقة "تايلور سويفت" في الحفل الذي أقامته مجلة "فانتي فير" بعد انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2016.

تألَّقت "تيرنر" مُرتديةً فستان أسود طويل بفتحة صدر طويلة مُرتبطة بشوكر ذهبي على شكل صفيحة التفت حول رقبتها، وما زاده إثارة الفتحة الجانبية الطويلة التي تصل لأعلى الفخذ، بينما زادت من طولها طولًا بانتعال صندل ميتاليك ذي كعب عالٍ.

وأكملت الحسناء إطلالتها بإسدال خصلات شعرها الأشقر البلاتيني على جانبي كتفها، وطبَّقت ظلال عيون دخاني وأحمر شفاه نود مائل إلى البرتقالي.

من جهة أخرى، تألَّق "جو جوناس"، الذي أتم عامه الثلاثين، مُرتديًا سترة أنيقة بيضاء نسَّقها بقميص أبيض وربطة عنق سوداء على شكل ببيونة، وارتدى بنطال أسود أنث.

وحول علاقة الثنائي، كشفت "تايلور سويفت" أن "جو"، أحد أعضاء فرقة "جوناس براذرز"، انفصل عنها عبر مكالمة هاتفية استمرت 25 ثانية، وذلك خلال تواجدها ضيفة في برنامج Ellen Show مع مثدمة البرامج الكوميدية "إيلين دي جينيرس".