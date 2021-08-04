طرح الفيديو الدعائي لفيلم "سندريلا".. أميرة لا تريد الزواج ومثلي يتحول إلى جنية

أصدرت منصة "أمازون" يوم الثلاثاء المقطع الدعائي الرسمي لفيلم "سندريلا"، المسرحي الموسيقي الذي يحكي قصة الحكاية الخيالية الكلاسيكية التي تقوم ببطولتها كاميلا كابيلو..

تبدأ القصة العصرية مع حلم ساندريلا، التي تلعب دورها كاميلا كابيو، بإنشاء متجر ملابسها الخاص الذي يحمل اسم Elle، بينما تتعرض لمحاصرة زوجة، التي تلعب دورها النجمة إيدينا مينزل، وأختيها غير الشقيقتين.

ومع اقتراب الحفلة التي سيقيمها الأمير روبرت، الذي يلعب دوره نيكولاس جاليتزين، من أجل العثور على عروس، تحصل إيلا على مساعدة من العراب الاستثنائي بيلي بورتر لإيصالها إلى هناك، ويقول لها: "هل تريدين الذهاب إلى تلك الحلفة لتلتقي بمجموعة من الأثرياء الذين سيغيرون حياتك؟"، لتجيبه بـ"نعم".

وتضيف المخرجة كاي كانون، التي أشرف على كتابة أفلام Pitch Perfect الثلاثة، إلى الفيلم مجموعة من الأداءات الموسيقية والأغاني الشهيرة من بينها أغنية "Rhythm Nation" للنجمة الأمريكية جانيت جاكسون.

ومن المقرر إطلاق الفيلم في الثالث من سبتمبر القادم.