طفل يمني نسخة طبق الأصل عن جيمس بوند.. نفس العيون الزرق!

أثار طفل يمني صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشبهه الكبير بالممثل البريطاني العالمي دانيال كريج.

نشرت إحدى الحسابات على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورة مجمعة للطفل اليمني ودانيال كريج، نجم سلسلة أفلام "جيمس بوند"، إلى جانب بعضهما البعض، وبدا واضحًا التشابه الكبير بينهما بلون العيون الزرقاء السماوية والشعر الأشقر الذهبي، وملامح الوجه بشكل عام.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة الطفل مُشيدين بجماله وجاذبية عينيه الزرقاوتين، فكتبت إحداهن: "سبحان الله حتى اليمني اجمل".

وكتبت أخرى: "في المناطق الجبليه في اليمن يوجد اصحاب العيون الزرقاء والشعر الاشقر بنسبه كبيرة وبذات في محافظ إب".

فيما شكك آخرون أن الطفل يمني الجنسية، معتقدين أن أهل اليمن يتمتعون بعيون بنية أو غامقة وبشرة داكنة سمراء، فكتبت إحدى المتابعات: "شلون يمني وعيونه زرقا".

