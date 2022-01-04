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ظهور سيارة جيمس بوند المسروقة في دولة عربية بعد 25 عام على اختفائها

منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:50
جيمس بوند
جيمس بوند

عُثر على السيارة المستخدمة في فيلم جيمس بوند Goldfinger والتي سُرقت من مستودع مطار بوكا راتون في ولاية فلوريدا من عام 1997.

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ظهورسيارة جيمس بوند

وضع المحققين الكثير من التساؤلات والتكهنات حول مكان تواجد السيارة منذ أكثر من 25 عاماً حيث أظهرت التحقيقيات في البداية أن مكان تواجد االسيارة في الشرق الأوسط.

وكشف عن مكانها بالتحديد بالرغم من رصدها من قبل شاهد عيان في إحدى الدول العربية والذي طابق رقمها مع السيارة المفقودة والتي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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الشرطة تحاول استرجاع السيارة

أصدرت الشرطة بياناً قالت فيه: "نحن نتمنى من مالك السيارة أن يسلّمها بطريقة طوعية بدل من مصادرتها بالقوة حيث أن سياستنا تنص على منح مالكي الأشياء المسروقة كل فرصة لاتباع القانون".

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وأكّدت الشرطة بأن المالك قد لا يعلم بأن السيارة مسروقة عندما حصل عليها لذلك يجب التعاون مع الشرطة وبيان الطريقة استرجاع السيارة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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مالك السيارة الحقيقي

كان النجم شون كونري يقود السيارة في الفيلم عام 1964 وخلال وقت السرقة كانت مملوكة لرجل الأعمال أنتوني بوجليس الذي اشتراها من مزاد علني وسُرقت بعد ذلك.

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