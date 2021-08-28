عائلة بريطانية تتفاجأ بالنجم "توم كروز" يهبط بطائرته في حديقة منزلها!

يعمل النجم "توم كروز" على إنهاء مشاهده الأخيرة من فيلمه الجديد Mission imposible 7 وذلك بعد العديد من التأجيلات التي طالت الفيلم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتواجد توم كروز في المملكة المتحدة لتصوير مشاهد فيلم الأكشن والتي تتضمن مشاهد خطيرة قام بأدائها بنفسه، ومنها القفز عن دراجه هوائية.

وواجه النجم البالغ من العمر 59 عاماً موقفاً طريفاً أثناء سفره من المملكة المتحدة بطائرته، حيث كان توم مسافر بطائرة هيلوكبتر بينما تم إغلاق المطار القريب منه.

واحتاج النجم إلى مكان لهبوط الطائرة فيه فأبلغت السيدة أليسون والتي تعيش في منزل مع عائلتها بأن شخصاً مهماً لم يُذكر اسمه بحاجة لمكان لهبوط الطائرة المروحية لأن المطار مغلق.

وقالت أليسون: "اعتقدت انه سيكون من الرائع رؤية الطائرة وهي تهبط، ولكن عندما هبطت خرج منها النجم توم كروز، وكان الموقف مذهل للغاية"، وتابعت: "فور خروج توم من الطائرة توجه إلينا وألقى التحية ووجّه إلينا شكراً كما التقطنا بعض الصور معه".

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