عاجل.. اصابة هايلي بيبر بجلطة دماغية وهذه حالتها الصحية

أثارت عارضة الأزياء هايلي بيبر قلق معجبيها من جميع انحاء العالم بعد أن كشفت عن اصابتها بجلطة دماغية أدّت إلى نقلها للمستشفى، حيث كشفت في تصريحات لها عن حالتها الصحية.

هايلي بالدوين تتعرض لوعكة صحية

صرّحت زوجة النجم "جاستين بيبر" حول تفاصيل اصابتها بجلطة دماغية، حيث كشفت مصادر اخبارية بأنه تم نقل هايلي بيبر الى المستشفى في منطقة بالم سبرينغز وذلك لتعرّضها لحالة طبية مفاجئة خلال وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأثار دخولها المستشفى حالة من القلق لدى متابعينها وعائلتها وأصدقائها وذلك بعد أن أشيع عن اصابتها بجلطة دماغية.

هايلي بيبر تكشف تفاصيل حالتها الصحية

وطمأنت هايلي متابعينها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" حيث أصدرت بيان قالت فيه: "في صباح يوم الخميس الماضي كنت جالسة أتناول الفطور برفقة زوجي جاستين ثم بدأت أعاني من أعراض تشبه اعراض الجلطة، ثم تم نقلي الى لامستشفى بأسرع وقت واكتشفوا بعد اجراء الفحوصات بأنني اعاني من جلطة دموية في الدماغ مما تسبب في نقص بالاكسجين لديّ".

وتابعت هايلي :"ولكن يبدو بأن جسدي قاوم الجلطة ومرّت من تلقاء نفسها ولقد تعافيت منها تماماً بعد ساعات قليلة على الاصابة بها".

ووصفت هايلي مشاعرها في تلك اللحظة: "بالرغم من وضعي الصحي الآن جيد جيداً ولم أعد اعاني من اي شيء إلا أنها كانت من أكثر اللحظات رعب التي مررت بها في حياتي وانا الآن في المنزل وأعمل".

وشكرت هايلي الطاقم الطبي بأكمله لوقوفه إلى جانبها في هذه اللحظات، فقالت: "شكراً لكل من اهتم بي وتمنى لي أطيب الامنيات ودعمني بكل حب".

جاستين بيبر مصاب بالكورونا

تأتي اصابة هايلي بيبر بجلطة دماغية بعد ان أكد زوجها المغني جاستين بيبر اصابته بفيروس كورونا، حيث لغى جميع حفلاته في تلك الفترة.

وهو ما أثار شائعات حول اصابة هايلي أيضا بفيروس كورونا ولكنها لم تعلن عن ذلك وهو الأمر الذي سبب لها جلطة دماغية من خلال مضاعفات الفيروس.