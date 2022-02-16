جاستين وهايلي بيبر يثيران الجدل بظهورهما الأول بعد حادثة اطلاق النار بالحفل

تواجد النجم العالمي جاستين بيبر وزوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين في الحفل الموسيقي الغنائي الذي أحياه نجم الراب "دريك".

وكان هذا الظهور الاول لنجم البوب العالمي "جاستين بيبر" وزوجته "هايلي بير" بعد حادثة اطلاق النار التي وقعت في الحفل الموسيقي الذي أحياه مؤخرًا

جاستين بيبر وهايلي بالدوين يثيران الجدل بظهورهما

اثار النجم الكندي الشهير وزوجته جدلاً كبيراً بظهورهما وهما في حفل دريك الغنائي، وقد بدا عليهما ملامح الغضب والكآبة للغاية كما وصفهما الجمهور حيث بدت ملامحهما حزينة بشكل كبير وواضح

وظهر نجم الراب العالمي وهو يرتدي بدلة رياضية ويضع قبعة البدلة، بينما كانت هايلي ترتدي ملابس مخملية سوداء وتدخل الحفل مع زوجها جاستين وهما عابسين الوجه ودون أن يتكلما، وأثار ظهورهما سويًا بهذا الشكل حالة من الجدل والتساؤلات بين الجمهور عن سبب هذا الامر وما اذا كان بينهما خلاف او ان هناك مشكلة تواجهما

حادثة اطلاق النار في حفل جاستين بيبر

اقام النجم العالمي "جاستين بيبر" حفلاً غنائياً في مدينة كالفورنيا الأمريكيو ليلة السبت الماضي، حيث ذهب جاستين وهايلي ومجموعة من أصدقائهما للاحتفال في أحد المطاعم المتواجدة في المدينة بعد الحفل.

وفي تمام الساعة الثالثة تقريبًا من صباح يوم السبت حدث اطلاق نار في مكان تواجدهما حيث أصيب مغني راب معروف وشخصان اخران وتم نقلهما للمستشفى وفتح التحقيق حول الحادثة، ولم يتم الكشف عن سبب الشجار الذي وقع