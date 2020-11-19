عضو فرقة BTS يحصد لقب أكثر رجل إثارة في العالم.. ويطيح بهؤلاء النجوم!

أعلنت مجلّة "بيبول" عن اسم النّجم الذي حصد لقب "الرّجل الأكثر إثارة عام 2020"، حيث وقع الاختيار على الممثل الأمريكي الوسيم "مايكل بي جوردن".

وأخيرًا وبعد طول انتظار، ظهرت نتائج التصويت لأكثر رجل إثارة حول العالم بناءً على استطلاع اختيار القراء.

وقد تمكن المغني الكوري الجنوبي "جونغكوك"، أحد أعضاء فرقة BTS، الفوز باللقب وهزيمة منافسيه من بينهم؛ المغني الاسترالي "كيث أوربن"، والممثل الكندي "دان لافلي"، والمغني البورتوريكي "رودي ريتش"، فهو بلا شك يتمتع بمقاييس عالمية للجمال، بالإضافة إلى جاذبية شخصيته وشهرته العالمية.

ويجدر الإشارة إلى أن "جونغكوك" حصد المركز الثاني لأوسم وجه في العالم بشهادة الخبراء والمحللين.

من جهة أخرى، حصد المغني البريطاني "هاري ستايلز" لقب "أكثر نجم شعبي إثارة" متفوقًا على منافسه "جونغكوك"، "ذا ويكند"، "باد باني"، و"رودي ريتش".

وفاز النجم الأمريكي "براد بيت" على صديقه "جورج كلوني" وحصد لقب "الرجل الأكثر إثارة لفترة طويلة"، بينما تفوق الأمير "هاري" على شقيقه الأمير "ويليام" وحصد لقب "أكثر شخصية ملكية إثارة".