عضو فرقة ENHYPEN الكورية يثير غضب المسلمين بسبب هذه القلادة.. ومطالبات باعتذار رسمي

أثار النجم الكوري جيك (Jake)، عضو فرقة إنهايبن (ENHYPEN)، غضب معجبيه المسلمين الذين طالبوه باعتذار بسبب ارتدائه قلادة مكتوب عليها اسم الله باللغة العربية.

تواجد جيك برفقة أعضاء فرقته في برنامج "Inkigayo"، وأثناء أداء أغنيتهم "Blessed-Cursed" أطلوا على خشبة المسرح مُرتدين بدلات بيضاء نسَّفوها بقمصان سوداء ومجموعة من القلائد الألماسية، لكن المعجبون لاحظوا أن جيك يرتدي قلادة مُرصعة بالألماس مكتوب عليها اسم "الله".

واستهجن الكثيرون وخاصة المسلمون تصرف جيك واعتبروا أن ارتدائه مثل هذه القلادة يعتبر اساءة لهم، وطالبوه باعتذار رسمي لارتداء اسم الجلالة، ورفعوا هاشتاغ #BELIFTAPOLOGIZE بمعنى "يا وكالة belift اعتذروا".

وانقسم رواد مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض، فمنهم من رأى أن هذا ليس خطأ جيك بل خبير أزيائه المسؤول عن انتقاء الاكسسوارات والإطلالات، بينما رأى البعض أن هذا ليس مبررًا.

وعلَّق أحد المستخدمين: " إذًا أين هي الوقاحة في تصرفه هذا…؟ ليس الأمر وكأنه قام بتحقيرهم بهذه القلادة، إنها مجرد قلادة دينية، أليس كذلك؟ هناك العديد من الأشخاص الذي يرتدون شكل الصليب كموضة فقط. لا أحد يرتدي القلادات كأمر مقدس في القرن الواحد والعشرين".

وعلَّق آخر: "التعليقات أدناه مضحكة فعلا. بالطبع، هذه ليست غلطة الآيدول بل غلطة الستايلست. وأنا أؤمن أن لهم الحق الكامل في أن يستاءوا من الأمر؟ كل دولة تملك ثقافة مختلفة، لذا أن تصفوا شخص ما بأنه حساس للغاية في موضوع كهذا أمر خاطئ تماما".

وكتب أحدهم: "أنا بوذي ولا أتضايق أبدا حين أرى أشخاص يرتدون قلادة بوذا. يا لها من مبالغة شديدة في ردود أفعالهم".

