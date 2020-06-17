وفاة نجم كوري تحت ظروف غامضة.. وهذا آخر ما كتبه!

توفي مغني الكي-بوب "يوهان"، عضو الفرقة الكورية TST، عن عمر ناهز الـ28 يوم الثلاثاء الماضي في ظروف غامضة.

ظهر "يوهان"، واسمه الحقيقي "كيم جيونغ هوان"، لأول مرة مع فرقة NOM، وبعد انفصال الفرقة انضم إلى فرقة TST عام 2017، كما أصدر أحدث ألبوم فردي Count Down في يناير.

وقد صدمت وفاة "يوهان" العديد من معجبيه لأنه كان نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة، وكانت آخر صورة له على شاطئ البحر بتاريخ 31 مايو، وعلَّق عليها: "أريد السفر".





وأعرب أحد المستخدمين عن حزنه وأشاد بالنجم الشاب، وكتب: "لقد كان يتمتع بمزاج جيد ويستمتع بالحياة من اجل تحقيق أحلامه، لم تسقط أبدًا، أنت ملاكنا الحارس.. ملاك لن ننساه.. ابقوا في سلام واستمروا في الشعور بالسعادة ".

يذكر أن جنازة "يوهان" ستعقد يوم الخميس، ومن المقرر دفن جثته في مقبرة حديقة يونغين الكاثوليكية.

ويعتبر "يوهان" واحد من النجوم الكوريين ممن أقدموا على الانتحار، من بينهم:

سولي



وجدت النجمة الكورية المشهورة "سولي" منتحرة في شقتها بعد كفاح مع مرض الاكتئاب،و معاناتها من سوء المعاملة عبر وسائل التواصل خلال الأشهر الأخير عقب فضيحة نشر صورة صدرها.

جو هارا



أقدمت "جو هارا"، البالغة من العمر 28 عامًا، على الانتحار بعد أسبوعين من بدء جولتها الغنائية باليابان.

كيم جونغ هيون



انتحر الفنان الكوري "كيم جونغ هيون"، نجم فرقة "شايني" الكوريةـ بعد معاناته من الاكتئاب في ديسمبر عام 2017، وقال في رسالة وداعه: أنا محطم من الداخل، الاكتئاب استهلكني، ولم أتمكن من التغلب عليه".

غو سو يونغ



توفيت الممثلة الكورية "غو سو يونغ"، التي شاركت في المسلسل التلفزيوني "Goblin" ولعبت دور البطولة في فيديو الموسيقي " With Seoul" للفرقة العالمية الكورية BTS، عن عمر يناهز الـ25 عامًا.



