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عقب قرار صدور كتاب الأمير هاري.. الملكة اليزابيث غاضبة وقد تتخذ هذا الإجراء بحقه!

منشور 21 تمّوز / يوليو 2021 - 10:59
الأمير هاري والملكة اليزابيث
الأمير هاري والملكة اليزابيث

أصرّ دوق ساسكس "الأمير هاري" على تدوين كتابه المنتظر بطريقة سرية وذلك حتى يروي في صفحاته قصة حياته في العائلة المالكة، والتي اختار الانفصال عنها هو وزوجته ميغان ماركل.

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وصرّح الامير هاري: "أنا متحمّس لأن يقرأ الناس كتاب عن حياتي يكون دقيق وصامت، ويبدو واضحاً أن العائلة المالكة لم يكن لديها علم بصدور الكتاب مسبقاً حتى انتشرت الأخبار يوم الاثنين الماضي.

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واختار الأمير هاري توقيت إصدار الكتاب الذي سيكشف أسرار ملكية عام 2022 تزامناً مع احتفالات اليوبيل البلاتيني والمقررة إقامتها أيضاً في العام المقبل في نفس التوقيت.

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وأشارت المصادر أن الملكة إليزابيث غاضبة جداً من قرار إصدار الأمير هاري للكتاب وبسبب توقيته أيضاً، وصرّحت المصادر: "إن إصدار الكتاب هو خطوة غير محترمة" ويمكن أن يطوّر من التوترات داخل اعائلة المالكة".

وكشفت المصادر الملكية أن الملكة اليزابيث قد تقرر منع حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من حضور الاحتفالات اليوبيل البلاتيني العام المقبل.

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