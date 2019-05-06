بعد طول انتظار.. الأمير هاري وميغان ماركل يرحّبان بطفلهما الملكي الأول

رحّب دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل بطفلهما الأول وهو صبي، حيث وُلد الأمير في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم أمس الأثنين، بوزن يبلغ 7 أرطال.

وأكّد الثنائي هذا الخبر من خلال بيان نشر عبر حسابهما الخاص على "إنستغرام": حيث نشرا: "إن دوقة ساسكس والطفل يتمتعان بصحة جيدة، ويشكر الثنائي الملكي الأمير هاري وميغان المتابعين على دعمهم خلال هذا الوقت المميز، وسيتم مشاركة المزيد من التفاصيل في الأيام القادمة".

وتواجد الأمير هاري بجانب زوجته أثناء ولادة الطفل الملكي، حيث أشاد بزوجته وكيفية قيامها بذلك، إذ قال: "كانت أكثر تجربة مدهشة يمكن أن أتخيلها، وأنا فخور جداً بزوجتي، وكباقي الآباء، أرى أن طفلي مدهش"، كما كشف أنهما ما زالا يفكران بالإسم، لكنه وعد بأن الناس سترى الطفل الملكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكانت ميغان قد تأخرت عن موعد ولادتها لمدة أسبوع، حيث واجهت احتمالية الولادة التحريضية في المستشفى إذا لم تأخذ الطبيعة مجراها خلال 48 ساعة، لكن على ما يبدو أن دوقة ساسكس حققت آمالها بالولادة الطبيعية في منزلها إلى جانب زوجها الامير هاري.

ومن الجدير بالذكر، أن دوق ودوقة ساسكس سيكسرون القواعد الملكية وهي التلويح للكاميرات أثناء مغادرة المستشفى، حيث كشفا خلال الشهر الماضي أنهما سيحتفلان بولادته على إنفراد في منزلهما.

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