عليا بهات تتحول إلى وصيفة شرف في حفل زفاف صديقتها.. شاهد إطلالتها الصفراء

أشعلت الممثلة الهندية عليا بهات مواقع التواصل الاجتماعي بتحولها إلى وصيفة شرف في حفل زفاف صديقة دراستها.

شاركت عليا بهات، التي تنشغل حاليًا بالترويج لأفلامها المنتظرة، متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة صور لها من حفل زفاف صديقتها ميجنا جويال هالدي ومهندي الذي حضرته خلال عطلة نهاية الأسبوع.







ويمكننا مشاهدة نجمة فيلم "Raazi" مُرتديةً ساري أصفر اللون بسيط جاء بكتف عارٍ من إحدى الجهات وبكم طويل من الجهة الأخرى، وما زاده جمالًا الطبعات اللبيضاءعلى شكل أوراق الأشجار. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة على جانبي كتفها.

ويمكننا رؤية عليا تبتسم إلى جانب صديقاتها بما في ذلك: أكانكشا رانجان كابور ، والعروس ميجنا، وكريبا ميهتا، وريا تشاترجي، وديفيكا أدفاني، واثنين آخرين أيضًا.

