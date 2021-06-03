عودة الثنائي "بينيفر" رسمياً.. احضان ورومانسية تجمع بين أفليك وجينيفر لوبيز في موعد عشاء!

تساءل المتابعين عن حالة علاقة النجمة "جينيفر لوبيز" والنجم "بين أفليك" بعد مشاهدتهما معاً عدة مرات عقب انفصالها عن خطيبها اليكس رودريغز.

ويبدو واضحاً ان الثنائي يؤكدان وجود علاقة رومانسية وعاطفية بينهما حيث تم التقاطهما في وضع رومانسي في ويست هوليوود من مساء يوم الاثنين.

وظهر بين وهو يلف ذراعيه حول جينيفر بينما كانت الأخير تحضنه بكل قوة أثناء دخولهما لمطعم Wolfgang Puck الجديد في فندق Pendry الفاخر.

وبدت جينيفر انيقة للغاية في موعد العشاء الرومانسي وهي ترتدي بلوزة وردية من الصوف وذات ياقة عالية، كما ارتدت معطف طويل، واعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة لشعرها ووضعت أقراط هوب.

وكشفت مصادر قريبة: "إن الثنائي كانا لطيفين للغاية ورومانسيين وكان يده حولها طوال الوقت"، وأكّد بأنهم لم يكونا لوحدهما بل برفقة مدير اعمالها بيني ميدينا.

وتابع المصدر: "إنهما سعيدان للغاية ومن المؤكد أن علاقتهما ليست عابرة أبداً فهما يقضيان معظم وقتهما مع بعضهما البعض ويأخذون الأمر على المحمل الجد ويريدون ان يكون الأمر طويل".

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