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عودة الثنائي "بينيفر" رسمياً.. احضان ورومانسية تجمع بين أفليك وجينيفر لوبيز في موعد عشاء!

منشور 03 حزيران / يونيو 2021 - 06:54
جينيفر لوبيز وبين أفليك
جينيفر لوبيز وبين أفليك

تساءل المتابعين عن حالة علاقة النجمة "جينيفر لوبيز" والنجم "بين أفليك" بعد مشاهدتهما معاً عدة مرات عقب انفصالها عن خطيبها اليكس رودريغز.

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Bennifer forever: Jennifer Lopez and Ben Affleck appeared to confirm their rekindled romance as they were seen putting on a very cozy display in West Hollywood on the evening of Monday, May 31

ويبدو واضحاً ان الثنائي يؤكدان وجود علاقة رومانسية وعاطفية بينهما حيث تم التقاطهما في وضع رومانسي في ويست هوليوود من مساء يوم الاثنين.

The pair were nearly inseparable as they made a public display of affection on Monday evening

وظهر بين وهو يلف ذراعيه حول جينيفر بينما كانت الأخير تحضنه بكل قوة أثناء دخولهما لمطعم Wolfgang Puck الجديد في فندق Pendry الفاخر.

Lady of the night: Lopez looked chic for her dinner date with Affleck in a bright pink turtleneck layered under a tan leather coat

وبدت جينيفر انيقة للغاية في موعد العشاء الرومانسي وهي ترتدي بلوزة وردية من الصوف وذات ياقة عالية، كما ارتدت معطف طويل، واعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة لشعرها ووضعت أقراط هوب.

وكشفت مصادر قريبة: "إن الثنائي كانا لطيفين للغاية ورومانسيين وكان يده حولها طوال الوقت"، وأكّد بأنهم لم يكونا لوحدهما بل برفقة مدير اعمالها بيني ميدينا.

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This way! He checked his reflection in the mirror before heading off for the night

وتابع المصدر: "إنهما سعيدان للغاية ومن المؤكد أن علاقتهما ليست عابرة أبداً فهما يقضيان معظم وقتهما مع بعضهما البعض ويأخذون الأمر على المحمل الجد ويريدون ان يكون الأمر طويل".

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