ناهد السباعي تقصف جبهة متابعة اتهمها بتقليد جينيفر لوبيز.. ومي العيدان تثني عليها

يتعرض العديد من النجوم والفنانين للتنمر والانتقادات اللاذعة، وقد يحاولون تخاضي الأمر والامتناع عن الرد، إلَّا أن في بعض الحالات يكون الرد هو الأنسب.

تلقت الفنانة المصرية "ناهد السباعي" انتقادًا لاذعًا من إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي علَّقت على إحدى صورها بطريقة ساخرة، جاء فيها: "حد يقول لناهد السباعي تعيش عيشة أهلها لأنها عمرها ما حتبقى جينيفر لوبيز، وبطلي تقليد بقى".

وقررت هند السباعي الرد على المتابعة بطريقة ذكبية ولبقة، فكتبت: "طيب يا رندا أحب أعرفم مين أهلي إلي أنت عايزاني أعيش عيشتهم إلى هما أكبر من جينفر لوبيز بكثير.. جدي من أمي فريد شوقي، جدتي من أمي هدى سلطان، جدي محمد فوزي أخو هدى سلطان، جدي من أبويا عبد المنعم السباعي ظابط من الظباط الأحرار ومؤلف اروح لمين لأن كلثوم ومؤلف فيلم اسماعيل ياسين من الجيش ورئيس ومشرف على الإذاعة والتلفزيون وغيرها".

وتابعت: "ويوسف السباعي الأديب الكبير وأمي بقي ناهد فريد شوقي منتجةعظيمة من أعمالها (لن أعيش في جلباب أبي) (حديث الصباح والمساء) و(حتى لا يطير الدخان) وغيرها".

واستكملت تسلسل عائلتها الفنية: "وأبويا كان كاتب وضحفي ومخرج كبير، تحبي أكملك يا حلوة ولا كفاية كده، لما تبقي تعرفي تعملي حركة م الي بعملها ابقي اتكلمي وعيشة انت عيشة بلدك بدل عقدة."

وأثنت الإعلامية الكويتية مي العيدان على رد السباعي، فكتبت: "تحترم نفسها الناس اللي تدخل تعلق على المشاهير شوفوا نفسكم تغلطون ولما احد يرد عليكم ويهزءكم تقولون عيب انتي مشهوره ليش المشهور مفروض ينغلط عليه وينشتم وتتجاوزون عليه ويسكت لكم ليش انتو الوحيدين اللي خلق لكم لسان والله ماخلق للمشهور لسان".

وانهال رواد مواقع التواصل للتعليق والإشادة بأسلوب السباعي، فكتبت إحداهن: "والله زين سوت فيها منوا تطلع جنيفير لوبز زباله على الاقل اهلها عمالقة الفن امثال فريد شوقي وحش الشاشه وعملاق من عمالقة الفن وهدي سلطان أيضاً الله يرحمهم".

وعلَّقت أخرى: " برافو عليها مين هذي جنيفر لوبيز ال ................. قدام هل التاريخ والاسماء العريقة والجميلة الا ذكرتها".

وكتبت أخرى: "يعجبني الي عنده رد مقنع مثل هذا مايكعد بلف ويدور".

ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلادها

وفي وقت سابق، احتفلت الفنانة ناهد السباعي بعيد ميلادها الـ 34، وذلك بخضوعها لجلسة تصوير داخل غرفتها مرتدية بيجامة بيضاء مع الاستعانة بالبلالين وإطفاء الشمع، وكشفت عن صور جلسة التصوير على حسابها بموقع "إنستغرام".