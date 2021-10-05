غطت صدرها العاري بوردة ذهبية.. شارون ستون بجلسة تصوير مثيرة جنوب فرنسا!

حصدت النجمة "شارون ستون" على جائزة Golden Icon Award خلال مهرجان زيوريخ السينمائي في الأسبوع الماضي.

ويبدو واضحاً أن النجمة البالغة من العمر 63 عاماً ترغب بالاحتفال بهذه المناسبة من خلال تصميم جلسة تصوير مثيرة وجريئة على شاطىء البحر في جنوب فرنسا.

وظهرت شارون على الشاطىء وهي ترتدي فستان بتصميم غريب، حيث أنه جاء بقصة نفاشة من الأسفل وملتفة باللون الاسود، أما من الأعلى فلم يكن هناك قماش.

وغطّت شارون جزءها الأعلى العاري بورود ذهبية ملتفة حول صدرها العاري، مما جعلها تظهر بشكل مثير بالرغم من أنها كبيرة في السن.

وانضم إلى النجمة فريق العمل الكامل وذلك لمساعدتها على النزول من القارب والسير على الشاطىء وحتى أن تصميم الفستان لم يساعدها في تغطية صدرها العاري خلال سيرها.

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