ظهور نادر لشارون ستون مع ابنها المُراهق "رُوان" في مدريد.. شاهد!

تواجدت النجمة "شارون ستون" في حفل جوائز مجلة هاربر بازار السنوية الثالثة في مدريد أمس الثلاثاء.

وبدت شارون مذهلة وهي ترتدي بليزر أسود رسمي نسّقته مع بنطال مطابق كما نسّقت أسفله بلوزة بيضاء وانتعلت حذاء مطابق، بالإضافة إلى أنها زيّنت البدلة بقطعة قماش بيضاء ضخمة مطوية على شكل زخرفة.

وبدأت شارون بإرسال القبلات على الجماهير الذين تجمعوا خارج الحدث بينما كان ابنها المراهق رُوان بجانبها حيث كان يرتدي بدلة سوداء مطابقة لما ارتدته والدته مع قميص وربطة عنق سوداء.

وخلال وقت سابق كشفت شارون أثناء مقابلة لها مع مجلة هاربر بازار أن مفهوم الجمال في هوليوود يحتاج إلى توسيع نطاقه فقد ازدهر قديماً بالنجمات مارلين مورنو وكاميرون دياز.

وأشارت النجمة التي تصدّرت العديد من قوائم الجمال: "نرى الجمال بهذه الطريقة في الطبيعة فيجب أن نكون مستعدّين لعدم الوقوع في تسويق الجمال كشيء أساسي"، كما تابعت: "أحب طريقي الذي أسكله خاصة في الموضة فبدأنا نرى النساء من جميع انواع الجمال، فنحن بحاجة إلى قبول الجمال في جميع أشكاله".

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