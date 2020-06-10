غير مبالية بقواعد التباعد الاجتماعي.. كايلي جينر تحتفل بعيد ميلاد صديقتها المقرّبة!

فاجأت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" متابعينها على وسائل التواصل الاجتماعي عندما نشرت صور من احتفالها بعيد ميلاد صديقتها المقرّبة ستاسي الثلاث والعشرين بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار وباء الكورونا والمظاهرات عقب مقتل جورج فلويد.

وشاركت كايلي صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" مع متابعينها البالغ عددهم 8.2 مليون شخص من حفل عيد ميلاد صديقتها متجاهلة قواعد التباعد الاجتماعي.

وظهرت نجمة الواقع وهي ترتدي هودي باللون الأسود ومطبوع عليها كلمة Stassie Turns 23 ونسّقتها مع بنطال رياضي أسود، كما ارتدى جميع أصدقائها وأفراد المجموعة ملابس مطابقة تماماً، بالإضافة إلى اعتمادها تسريحة الكعكة الفوضوية لشعرها وبعض المكياج الخفيف.

وعلّقت ستاسي على الصورة بقولها: "نفتقد الحياة ولكن هذه هي الحياة وهؤلاء البشر إني أقدّركم جميعاً أكثر مما تعلمون وشكراً لكم على جعل ليلتي خاصة جداً".

كان نظام ألوان حفلة الحجر الصحي أحمر وأسود وأبيض ، لذلك تم تزيين الشوكولاتة المغطاة بالفراولة، كما كان هناك العديد من الكعك والكوكيز معروضة حول منزلها والتي ظهرت على وجهها مطبوعة عليها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي لم تلتزم فيها كايلي بالتباعد الاجتماعي فقد شوهدت قبل أيام وهي تحتفل في ملهى ليلي بلا قناع برفقة صديق شقيقتها كيندال فاي خضرة.

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