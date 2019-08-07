فرقة المغنية الأمريكية بينك تتعرض لحادث تحطم طائرة.. فما هو مصيرهم؟! (صور)

تعرَّض طاقم النجمة الأمريكية "بينك" لحادث مروع، لكن لم يصب أحد منهم بأي أذى.

بعد أداء "بينك" عرضها الغنائي في أوسلو بالنرويج مساء الاثنين، كان أفراد طاقمها السياحي يشهدون رعبًا حقيقيًا كاد أن يودي بحياتهم، فقد تحطمت الطائرة التي كانوا يستقلونها بعد هبوطها في مطار آرهوس في الدنمارك صباح يوم الثلاثاء، ما أدى إلى اشتعال النيران بها وتدمير جزء كبير منها.

ونقلا عن الشرطة الدنماركية، أُفيد أن الأفراد العشرة الذين كانوا على متن الطائرة لم يصابوا بجروح، أما بالنسبة لـ"بينك"، الحائزة على جائزة "غرامي" وأم لطفلين، لم تتواجد على متن الطائرة ذاتها.

وبينما لم تدلي "بينك" بتعليق بشأن الحادث، قامت بالترويج لبرنامجها يوم الثلاثاء قبل أن تصعد على خشبة المسرح.

كان من المقرر أن تقدم النجمة عرضها الغنائي على خسبة مسرح ميدان CASA في هورسينز بالدنمارك يوم الأربعاء كجزء من مواعيد جولتها المتبقية "World Trauma World".

ألبوم "بينك" الجديد سيصدر يوم 13 أكتوبر القادم!