مسلسل Squid Game : الأحداث-موقع التصوير-طاقم العمل

أشعلت سلسلة الدراما الكورية Squid Game ضجة كبيرة منذ بثها على منصة "نيتفلكس"، بسبب أحداثها المشوقة المليئة بالغموض والترقب.

أحداث مسلسل Squid Game - لعبة الحبار

وتدور أحداث مسلسل لعبة الحبار حول 456 متسابقٍ يائسٍ يتنافسون في ست جولات تنطوي فكرتها على ألعاب طفولية شاعت في كوريا الجنوبية من أجل الفوز بـ 38.5 مليون دولار التي بإمكانها مساعدتهم على حل مشاكلهم. ومع ذلك، هناك الكثير على المحك لأن الخسارة في اللعبة تؤدي إلى الموت. ومثل لعبة The Hunger Games، هناك لاعب واحد اسمه "جي هون" يخطط للتمرد على السلطات لإنهاء اللعبة.

موقع تصوير مسلسل Squid Game - لعبة الحبار

إذا لم تكن قد انغمست في كل حلقة من سلسلة Squid Game الجديدة على Netflix بالفعل، فيمكنك المراهنة على أن تصبح هوسك الجديد.

يروي مسلسل الإثارة الكوري قصة 456 فرد من الغرباء المثقلين بالديون الذين وافقوا على المشاركة في لعبة غامضة على أمل الفوز بجائزة نقدية كبيرة، حيث تتكون اللعبة من ست جولات من إصدارات ألعاب الأطفال الشهيرة، والتي سرعان ما يكتشفون أن لها تطورًا مميتًا.

وسيدرك المشاهدون أن المسلسل يتميز ببعض المناظر الخلابة والديكورات المبهرة، وهنا إليك ما تحتاج إلى معرفته حول موقع التصوير.

مكان وقوع أحداث في مسلسل Squid Game

يظهر المسلسل أن شخصياته تعيش في الغالب في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، بينما تدور أحداث اللعبة على جزيرة مجهولة الموقع قبالة الساحل في كوريا الجنوبية.

موقع تصوير مسلسل Squid Game الحقيقي

صوِّر العرض في الغالب في مدينة دايجون، وهي مدينة تقع في وسط كوريا الجنوبية.

ألعاب مسلسلSquid Game حقيقية

على الرغم من أن العديد من الألعاب التي تُلعب خلال سلسلة البقاء على قيد الحياة هي ألعاب مستوحاة من ألعاب الطفولة المحبوبة، بما في ذلك "الضوء الأحمر والضوء الأخضر" و"لعبة شد الحبل"، و"لعبة القلول"، لكنها لا تتضمن موت الخاسر.

ويجدر الإشارة إلى أن "لعبة الحبار"، التي سمي المسلسل باسمها، هي في الواقع اسم لعبة واقعية كانت شائعة في كوريا خلال السبعينيات والثمانينيات، حيث يرسم على أرضية الملعب أشكال هندسة تتشابه بجسد الحبار.

وقد أوضح المخرج هوانغ دونغ هيوك لصحيفة The Korea Herald أنه اختار لعبة Squid Game كعنوان لأنها اللعبة الأكثر اعتمادًا على البنية الجسدية والمفضلة شخصيًا بين العديد من ألعاب الطفولة، كما أنها استعارة مثالية للمجتمع التنافسي.

مسلسل Squid Game مبني على كتاب

لا يستند العمل على رواية أو كتاب بحد ذاته، إلَّا أن المدير التنفيذي للمسلسل صرَّح إنه حصل على فكرة العرض عام 2008من كتاب فكاهي عن أشخاص كانوا يلعبون لعبة متطرفة، لكنه لم يذكر اسم الكوميديا، كما أشار إلى أنه قرأ الكثير من القصص المصورة.

ويدعي البعض أن المسلسل يشبه بشكل مثير للريبة فيلم ياباني بعنوان As The Gods Will أصدر عام 2014، من إخراج تاكاشي ميكي، وهو مبني على المانجا اليابانية التي تستخدم الألعاب الطفولة في لعبة الموت، حيث تتشابه بعض المشاهد بما في ذلك دمية تدور حوتحاول الإمساك باللاعبين وهم يتحركون.

طاقم مسلسل Squid Game - لعبة الحبار

لي جونغ جاي بدور سيونغ جي هون

بارك هاي سو بدور تشو سانغ وو

وي ها جون بدور هوانغ جون هو

أوه يونغ سو بدور أوه إيل نام

هويون جونغ بدور كانغ ساي بيوك

هيو سونغ تي بدور جانغ دوك سو

أنوبام تريباثي بدور علي عبدول

كيم جو ريونغ بدور هان مي نيو

يو سيونغ جو بدور بيونغ جي

لي يو مي بدور جي يونغ

إشارات في مسلسل Squid Game كشفت حقيقة الرجل العجوز (001)

اتضح أن اللاعب 001 هو في الأصل مؤسس اللعبة المميتة، وهنا نعرض بعض النقاط:

عندما فتح الشرطي ملف معلومات اللاعبين عام 1999، بدأ الملف باللاعب رقم 001، وهو أمراً منطقي تماماً، لكن عندما فتح ملف معلومات اللاعبين لعام 2020، لم يتواجد اللاعب رقم 001، وبدأ الملف من اللاعب رقم 002.

منح العجوز سترته لبطل العمل، وفي هذا إشارة لمحاولة العجوز حماية البطل، فالحراس لديهم أوامر تمنعهم من المساس برقم 001.

عندما بدأ اللاعبون يحدثون شغب أثناء الليل، خاف العجوز على نفسه لأنه يُعتبر هدفاً سهلاً للاعبين الآخرين، فوقف على السرير وصرَح بخوفه، فقام القائد بتوقيف ما يحدث فوراً ، وكانت هذه المرة الوحيدة التي يستمع بها الحراس والقائد لأحد اللاعبين.

عندما أراد اللاعبون إنهاء الألعاب في الحلقة الأولى، قام بالتصويت على وقف الألعاب، الأمر الذي لم يتوقعه الأغلبية. إلا أنه قام بذلك حتى لا يجبرهم على اللعب ويكون اللعب منصفاً، ثم منحهم فرصة (بصفته مبتكراً للعبة) بإعادة إحياء الألعاب.

عندما أحيوا الألعاب للمرة الثانية، كان مسروراً جداً برؤية الاعب رقم 456، وأنهما سيلعبان سوية، فهو لم يكن متأكدأ من رغبته في العودة مجدداً.

عندما لعب اللاعبون لعبة الأشكال، لم يكن سعيداً باختيار صديقه البطل رقم 456 شكل المظلة، وفي هذا إشارة لمعرفته باللعبة.

في لعبة الكرات الزجاجية، كان أي لاعب تفرغ حقيبته من الكرات الزجاجية يموت فوراً، ولكن هذا لم يحدث مع رقم 001 لأنه كان من الشخصيات الهامة.

في ملصق المسلسل، كان هو اللاعب الوحيد المبتسم، إذ أنه هو الوحيد المستمتعٌ حقاً بهذه الألعاب.

في لعبة شدَ الحبل، رُبِطت أيدي جميع اللاعبين بالسلاسل.. فكيف كان سينجو لو خسروا؟ في الحقيقة سلسلته الوحيدة التي لم تكن مربوطة بقفلٍ، الأمر الذي كان سيسمح له بالهرب.

معلومات لا تعرفها عن مسلسل Squid Game - لعبة الحبار

1. بدأ المخرج دونغ هيوك Dong-hyuk العمل على السيناريو منذ أكثر من عقد من الزمان.

بدأ دونغ هيوك العمل على السيناريو الخاص به في عام 2008 وأنهى المسودة الأولى منه في عام 2009، كما استغرق الأمر من الكاتب والمخرج ما يقرب ستة أشهر لكتابة الحلقتين الأولتين بمفردهما.

وصرح هيوك لراديو" تايمز" إنه في ذلك الوقت شعر أن القصة غير مألوفة وعنيفة وأعرب عن قلقه من أن يجد المشاهدون أن فكرتها مجردة بحيث لا يمكن تسويقها والعثور على جمهور أوسع.

كما أوضح أنه عانى أيضًا من إيجاد تمويل لمباشرة العمل، حتى تبنته منصة Netflix بعد حوالي عقد من الزمان،وصرَّح: "لكن بعد حوالي 12 عامًا، تحول العالم إلى مكان يرحب بمثل هذه القصص الغريبة والعنيفة من أجل البقاء".





2. كان من المفترض في الأصل أن تكون "لعبة Squid" فيلمًا.

في مقابلة مع مجلة Variety، قال المبدع إن المشروع أنشئ في الأصل كفيلم روائي طويل، وهذا أمر غير مستغرب بالنظر إلى خلفية أفلام المخرج، حيث أنه أخرج وكتب أفلام شهيرة من بينها " Silenced" و" "The Fortres، إضافة إلى كتابة وإخراج الفيلم الموسيقي الكوميدي "Miss Granny"، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أنجح الأفلام الكورية على الإطلاق.

3. تحتوي الجدران في غرفة اللاعبين على رسومات تنذر بالألعاب القادمة.

تحتوي جدران المسكن، التي كانت مغطاة في البداية بأسرة، على رسومات تعمل بمثابة أدلة للاعبين لمعرفة الألعاب التي سيتم لعبها.

4. الدمية المخيفة في اللعبة الأولى هي ابتكار حقيقي يمكنك زيارته.

الدمية المخيفة الضخمة من الحلقة الأولى من العرض حقيقية ويمكن العثور عليها في مقاطعة جينشيون، وهي منطقة ريفية على بعد حوالي ثلاث ساعات شمال سيول.

وبحسب ما ورد تم استعارة الدمية لتصوير فيلم "Squid Game" ثم أعيدت إلى مكانها، حيث تعمل على حراسة مدخل متحف لعربات الخيول.

5. رقم هاتف البطاقة في الحلقة الأولى حقيقي أيضًا.

يشارك المتسابقون في اللعبة عن طريق الاتصال بالرقم المكون من ثمانية أرقام على بطاقات العمل الغامضة، ولسوء الحظ، رقم الهاتف حقيقي ويعود لرجل قال إنه تلقى حوالي 4000 مكالمة في اليوم، كما عرض عليه مرشح رئاسي كوري جنوبي شراء الرقم منه.

6. من الممكن أن يصبح أفضل المسلسلات في تاريخ "نيتفلكس"

أصبح المسلسل من أكثر المسلسلات نجاحًا في، وهو أول دراما كورية تحتل المرتبة الأولى في قائمة أفضل 10 عروض على "نيتفلكس" في الولايات المتحدة.

وصرَّح الرئيس التنفيذي المشارك لـ "نيتفلكس"، تيد ساراندوس، إن المسلسل لديه فرصة جيدة جدًا ليكون العرض الأكثر شعبية لخدمة البث على الإطلاق.

معلومات لا تعرفها عن طاقم عمل Squid Game

تخلي هيو سونج تاي Heo Sung-tae، المعروف أيضًا باسم Player 101، عن وظيفة طيران ذات المستوى الرفيع ليصبح ممثلًا.

بدأ هيو سونج تاي، الذي لعب دور الشرير في العرض، بدأ مسيرته المهنية في مجال الترفيه في سن الـ34، وقبل أن يصبح ممثلاً، درس اللغة والثقافة الروسية في جامعة بوسان الوطنية، وعمل مع فريق تسويق الأعمال الخارجية في شركة "إل جي إلكترونيكس"، ثم انضم إلى واحدة من أكبر شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية Daewoo Shipping & Marine Co، حيث ورد أنه حصل على دخل سنوي قدره 70 مليون وون.

ومع ذلك، بعد ظهوره الخامس في برنامج المواهب الكوري Be The Star في عام 2011، تخلى عن حياته المهنية في التمثيل.





حبيبة لي جونغ جاي Lee Jung-jae وريثة غنية

يواعد لي جونغ جاي، البالغ من العمر 48 عامًا، سيدة الأعمال ليم سي ريونج ذات الـ44 عامًا، وهي الابنة الكبرى لرئيس مجلس إدارة مجموعة Daesang Group العملاقة للأطعمة الكورية، وقد أعلنا علاقتهما رسميًا عام 2015.

يذكر أن ليم ريونج كانت متزوجة من نائب رئيس شركة "سامسونج" وأنجبت منه طفلين، لكنهما انفصلا عام 2009.

بارك هاي سو Park Hae-soo أب للمرة الأولى

بصرف النظر عن النجاح الهائل الذي حققته مسلسل Squid Game، فإن بارك هاي سو، الذي يلعب دور صديق الطفولة لـجي هون سانج وو في العمل، لديه الكثير للاحتفال به.

أفادت وكالة الممثل أن النجم البالغ من العمر 39 عامًا وزوجته رحبا بطفلهما يوم الأربعاء الماضي.

يذكر أن بارك سو تزوَّج من خارج الوسط الفني عام 2019، وذلك بعد عام على مواعدتهما.

موسم ثانٍ من Squid Game

لا وجود لمعلومات أكيدة حول إذا ما كان سيكون هناك موسم ثان من المسلسل، لكن احتمالية وقوع ذلك واردُ بعد تصدره قوائم منصة "نيتفلكس"، إضافة إلى نهايته المفتوحة التي تدعوك للتفكير بالأحداث القادمة، حيث أن "جي هون" يتلقى اتصالًا من مؤسسي اللعبة من جديد بعد اتخاذه قرار العودة من جديد لوضع حدٍ نهائي للمنافسة القاتلة.

من جهة أخرى، أوضح مخرج العمل هوانغ دونغ هيوك لموقع Variety أن لا خطط لموسم ثانٍ من العمل، مُشيرًا أن التفكير بالأمر مرهق للغاية خاصة أن المسلسل احتاج سنوات من العمل، وأضاف أنه في حال اتخذ قرار وجود جزء آخر فسيحتاج غرفة الكتاب ومخرجين متعددين ذوي خبرة.