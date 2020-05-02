في ذكرى زواجهما التاسعة... الأمير ويليام ساعد في تصفيف شعرزوجته يوم الزفاف

يحتفل دوقا كامبريدج الامير ويليام والاميرة كيت ميدلتون بذكرى زواجهما التاسعة حيث تزوج الثنائي في عام 2011 في حفل زفاف ملكي ضخم وارتدت كيت فستانًا رقيقًا حاز على إعجاب الملايين.

ونشرت مجلة " كوسموبوليتان " البريطانية، ان اهم ما شئ حدث في ذلك اليوم المميز هو ان الأمير ويليام ساعد بنفسه في تصفيف شعر زوجته يوم الزفاف حيث قام هو ومصفف الشعر بمنحها الإطلالة التي رغبت بها وميزتها واضافت الكمال لمظهرها.

واستغلالًا لهذه المناسبة كشف مصفف شعر الاميرة كيت ميدلتون عن مساعدة الامير ويليام له في إعطاء زوجته تسريحة الشعر التي تتمناها وهو من قام بإرجاع خصلات شعرها للوراء لتبرز وجنتيها وابتسامتها الساحرة.

ونظرًا لجائحة كورونا المنتشرة في جميع دول العالم قرر الامير ويليام والاميرة كيت ميدلتون بالإحتفال بذكرى زواجهما وتبادل الهدايا في منزلهما مع اطفالهما الثلاثة في منزلها في نورفولك ، أنمر هول وهو الامر الذي أثنت عليه الملكة إليزابيث الثانية لإلتزامهم بقواعد العزل الصحي خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر به المملكة المتحدة وجميع دول العالم.

وقامت الملكة بإهداء كيت صليب قديم يرجع للعهد الفيكتوري وهو اقيم شئ لا تمنحه الملكة سوى للأشخاص المقربين منها ككيت فهي المفضلة لديها فقد استطاعت أن تحتل مكانة كبيرة لدى الملكة اليزابيث منذ أن انضمت للقصر الملكي.

والجدير بذكره ان الملكة قد اهدت كيت بهذا الصليب ليس فقط بسبب عيد زواجها التاسع ولكن ايضًا تقديرًا لجهودها في دعم العديد من القضايا المجتمعية مثل الإهتمام بنمو الاطفال في السنوات الاولى والتوعية بأهمية الصحة العقلية لدى الفرد.