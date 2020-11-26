كاتي بيري وأورلاندو بلوم يعيشان الأبوّة والأمومة مع ديزي.. هل أثّرت على حياتهما المهنية؟

رحّبت النجمة "كاتي بيري" بطفلتها ديزي مع خطيبها اورلاندو بلوم منذ أغسطس الماضي.

ويبدو واضحاً ان النجمة البالغة من العمر 36 عاماً تتخذ طريقاً واحداً هي وأورلاندو بلوم في طريقة تربية الأبناء، حيث يعملان بشكل رائع في تحقيق التوازن بين الأبوّة والأمومة وحياتهم المهنية.

وكشف مصدر قريب من الثنائي حول حياتهما بوجود الطفلة ديزي فقال: "كاتي وأورلاندو يقومان بعمل رائع كزوجين فهم على نفس المنهج عندما يتعلق الأمر بتخصيص وقت لديزي ووقت للعمل وهما رائعين في اكتشاف كل شيء معاً".

وأضاف المصدر لكلامه: "لقد كانا في السابق عمليين جداً في حياتهما وهما الآن يعلمان أنه يجب أن يوازنا بين حياتهما المهنية وابنتهما، وأورلاندو يؤكد بان كاتي أم رائعة".

وعادت كاتي مؤخراً للعمل لتصوير برنامج أميركان أيدول حيث اعترفت في البداية انه من الصعب عليها الابتعاد عن ابنتها، وفي حديثها حول ذلك قالت: "أنا سعيدة للعودة للعمل ولوجود فرصة جميلة كهذه وأنني قادرة على إلهام الآخرين وتحقيق أحلامهم، كان من الصعب العودة وترك ابنتي لكن أورلاندو تدّخل وهو يقوم بعمل رائع".

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