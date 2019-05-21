كاتي بيري تضع بصمة جنونها في American Idol.. وتلوّن المسرح!

عُرضت الحلقة الاخيرة من برنامج American Idol يوم الأحد الماضي، حيث تم تتويج الفائز باللقب وهي لين هاردي البالغة من العمر 18 عاماً، ووضعت المغنية "كاتي بيري" بصمتها أثناء الأداء الساحر والملوّن على خشبة المسرح خلال العرض، وذلك بعد وضعها في مهرجان كان، باإرتدائها الثريا المضاءة.

وانضم النجم "دادي يانكي" إلى كاتي لاداء ريمكس أغنية Con Calma لأول مرة، وبإطلالة مشعة أضاءت كاتي المسرّح، حيث ارتدت جيمبسوت برتقالي اللون، مزيّن بشراشيب من الخصر حتى القدمين، وتوسّطه حزام وردي اللون، مطابق للون حذائها الذي انتعلته.

ولإتمام إطلالتها الملوّنة، وضعت شعراً أشقراً مستعاراً، كان مسرّحاً بطريقة الطبقات الضخمة، كما وضعت أقراط هوب برتقالية، بالإضافة إلى أحمر شفاه وردي.

أما دادي فلم يكن أقل لفتاً للنظر من كاتي، حيث ظهر بجاكيت طويل، باللون الرمادي من الأسفل، وجلدي من الأعلى، كما نسّقه مع قميص أخضر فاقع أسفله، وبنطال رمادي، بالإضافة إلى أنه وضع النظارات الشمسية.

وخلال وقت لاحق من عرض غنائي آخر، ظهرت كاتي بإطلالة أنيقة، حيث كانت ترتدي فستاناً طويلاً باللون الكحلي، ومزيّن بقماش الترتر، كما أسدلت شعرها الأشقر على أكتافها بطريقة جانبية أنيقة.

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