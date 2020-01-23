كاميلا كابيلو توعد معجبيها بمفاجأة كبيرة خلال حفل غرامي.. ما علاقة مارلين مونرو!

كرّمت النجمة "كاميلا كابيلو" أحد الممثلات الاستعراضيات الراحلات وهي مارلين مونرو أثناء مشاركتها لصور عبر حسابها الخاص على انستغرام يوم أمس الأربعاء.

وكانت كاميلا بإطلالة مشابهة تماماً للنجمة مارلين حيث كانت تضع شعراً مستعاراً باللون الأشقر وبنفس التسريحة كما أنها وضعت اكسسوارات من اللؤلؤ الأبيض الذي نسّقته مع فستانها بقصة الأوف شولدر.

وعلّقت كاميلا على الصورة بقولها: "يا إلهي ماذا يمكن أن نفعل؟".

ووعدت المغنية البالغة من العمر 22 عاماً المتابعين بحصولهم على ما يزيد عن هذه الإطلالة عندما تحضر حفل توزيع جوائز غرامي في لوس انجلوس إلى جانب حبيبها شون ميندز.

وخلال مقابلة لها صرّحت كاميلا: "إذا فزت أنا وشون بجائزة غرامي فسنمشي على المسرح في ملابسنا الداخلية وهذا وعد "، وتابعت: "أنا فقط أمزح ليس كذلك يجب أن أعمل قبل أن أفعل ذلك".

وستحصل كاميلا وحبيبها شون مينديز على جائزة غرامي في نهاية هذا الأسبوع على أغنيتهم الناجحة بشكل كبير Senorita.

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