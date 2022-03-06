كانيه ويست يثير الجدل بعلاقته الجديدة.. موديل طبق الأصل عن كيم كارداشيان

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" طلاقها بشكل رسمي وقانوني من زوجها مغني الراب "كانيه ويست" والذي اثار جدلاً كبيراً خلال مرحلة وتفاصيل الطلاق.

كانيه ويست يثير الجدل في علاقته الجديدة

ظهر مغني الراب مع الموديل ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي "تشاني جونز" وذلك بعد طلاقه رسمياً من زوجته كيم كارداشيان وانفصاله بشكل سريع عن النجمة "جوليا فوكس".

وكان المثير للجدل هو مدى التشابه الكبير من الموديل تشاني وزوجته السابقة كيم كارداشيان، حيث انها نسخة طبق الأصل عنها في مظهرها العام بالإضافة إلى إطلالة ملابسها وشعرها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشاهد فيها نجم الراب وهو برفقة تشاني، حيث رُصد خلال وقت سابق من شهر شباط برفقتها وظهرا معاً في ميامي، إلا انه وبحسب مصادر قريبة منه فإن كانيه ويست غير جاد في علاقته خلال الوقت الحالي.

كيم كارداشيان وكانيه ويست ينفصلان رسمياً وقانونياً

وافقت المحكمة القضائية في لوس أنجلوس رسمياً على طلب نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بالطلاق من زوجها كانيه ويست، وذلك بعد أكثر من عام من تقديم أوراق وطلب الطلاق.

وبذلك فان قرار المحكمة يقضي بان زواج كانيه ويست وكيم كارداشيان انتهى بشكل قانوني، بينما سيكون هناك اتفاق وتسوية الأمور بينهما حول حضانة الاطفال والممتلكات والأموال.

انفصال كيم كارداشيان وكانيه ويست

خلال العام الماضي أعلنت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" عن قرار انفصالها عن زوجها مغني الراب "كانيه ويست" وذلك بعد سبع سنوات من الزواج، لوجود مشاكل كثيرة بينهما، وبالرغم من محاولات كانيه ويست العودة إلى عائلته والى كيم كارداشيان إلا ان الأخيرة بقيت مصرّة على طلبها، كما أنها دخلت في علاقة جديدة مع النجم بيت ديفيدسون.