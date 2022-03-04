لأنها تناسب لون منزلها.. كيم كارداشيان تشتري طائرة بهذا المبلغ الخيالي

تلفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان انظار العالم اليها على الدوام أكان ذلك بإطلالاتها الجريئة أو بأخبارها العاطفية وعلاقتها بطليقها كانييه ويست,

وقد أنفقت كيم كارداشيان مبالغ طائلة على احتياجاتها اليومية، بالإضافة إلى حبها للاستعراض أكان ذلك بسياراتها الفارهة أو قصورها التي تقدر بالملايين.

كيم كارداشيان تشتري طائرة بمبلغ خيالي

اشترت نجمة الواقع كيم كارداشيان طائرة خاصة لها يبلغ سعرها 150 ألف دولار، وأطلقت عليها اسم "كيم إير".

وصنعت كيم طائرتها بنفسها ووضعت لمساتها في صنعها حيث أنها جعلتها باللون البيج بشكل كامل والمفارش الداخلية الجلدية والألواح المتواجدة في بيتها تماماً.



فكانت الطائرة من الداخل والخارج مطابقة تماماً لمنزلها حتى أن لون الطائرة من الخارج يتناسق بشكل كامل مع لون منزلها الخارجي.

وجعلت كيم خاصية اخرى تعرف من خلالها انك في طائرة خاصة لكيم كارداشيان حيث انه بمجرّد صعود الضيوف غلى الطائرة يتم منحهم بمجموعة مجانية من البيجامات من مجموعتها الخاصة SKIMS.

وهناك الكثير من المواصفات للطائرة التي جعلتها أطول طائرة رجال أعمال في العالم حيث تستوعب حتى 18 راكب وتوفّر بيئة صحية واتصال سريع.

وكانت أول رحلة لكيم كارداشيان في طائرتها الخاصة من لوس أنجلوس غلى ميلانو في ايطاليا وذلك لحضور أسبوع الموضة والأزياء هناك.

كيم كارداشيان تطلي ألوان سياراتها بلون منزلها

ولم تكن الطائرة أول شيء تحاول كيم كارداشيان جعله يشبه منزلها بالالوان والتنسيقات فقد دفعت خلال وقت سابق أكثر من 100 ألف دولار وذلك لطلاء سياراتها المفضّلة باللون الرمادي لانها أرادتها أن تتطابق مع مظهر قصرها في كالاباساس.