كايلي جينر البخيلة تتعرض للهجوم .. تشحذ المال لمساعدة خبير مكياجها

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" لموجة من الانتقادات والغضب بعدما طلبت من جمهورها الضخم جمع تبرعات من أجل مساعدة خبير مكياجها على إجراء عملية جراحية في الدماغ، رغم أن ثروتها التي تقدر بمليار دولار.

طلبت كايلي جينر، البالغة من العمر 23 عامًا، من متابعيها التبرع لحملة Go Fund Me للمساعدة في جمع الأموال اللازمة لإجراء صاموئيل عملية جراحية في الدماغ إثرتعرضه لحادثة سيارة.





ونشرت عبر خاصية "إنستغرام ستوري": "الله يراقبك ويحميك، أتمنى من الجميع أخذ لحظة من أجل الدعاء لسام الذي تعرض لحادث في نهاية الأسبوع الماضي ، وتوجهوا إلى موقع التبرعات الذي أطلقته عائلة صامويل من أجل تمويل العملية".

كان الهدف الأولي هو جمع 10 آلاف دولار، حيث عملت النجمة على التبرع بـ5 آلاف منهم بينما كان بالفعل 6 آلاف دولار متواجدة في الرصيد، مما جعله يتجاوز هدفه، الذي لم يكن الكثيرون على علم به.

بعد طلبها العلني، تضخم المبلغ المطلوب إلى أكثر من 100 ألف دولار، مما ترك النقاد يتساءلون عما كان تبرعًا ضئيلًا من جانبها.

وتوجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع تويتر لانتقاد كايلي لعدم منحها مبلغًا أكبر لعائلة صاموئيل الذي عملت معه مرتين عام 2015، على الرغم من نجاح إمبراطورية Kylie Cosmetics الخاصة بها.

علق أحد مستخدمي تويتر: "انتظر، تعرض خبير تجميل كايلي جينر لحادث سيارة ويحتاج إلى 60 ألف دولار لإجراء جراحة طارئة في الدماغ وطلبت من معجبيها التبرع؟؟؟؟ ثم تبرعت بـ 5000 دولار فقط عندما تكون مليارديرة فعلية؟"

وكتب آخر: "كايلي جينر تجني ما يقرب نصف مليون دولار كل يوم وما زالت تطلب من معجبيها الفقراء نسبيًا دفع فواتير طبية لأصدقائها تبلغ 60 ألف دولار؟".