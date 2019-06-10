كايلي جينر وصديقاتها يحتفلن بعيد ميلاد صديقتهن بالبكيني المثير (فيديو)

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" إلى موجة من الغضب بسبب حفلة عيد ميلاد صديقتها المُقربة بسبب أزيائهن التي استوحينها من المسلسل الدرامي Handmaid's Tale، لكن ذلك لم يمنعها من استكمال الاحتفالات.

أقامت "كايلي جينر"، البالغة من العمر 21 عامًا، حفل عيد ميلاد آخر لصديقتها المقربة " انستازيا كارانيكولاو" صغير داخل بركة السباحة، حيث اخترن ارتداء ملابس سباحة وردية مُثيرة.

شاركت صاحبة امبراطورية Kylie Cosmetics مجموعة صور ومقاطع فيديو للاحتفال البسيط عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، فتظهر برفقة صديقتها على متن طوف وردي في بركة السباحة، وعلَّقت على إحدى المنشورات: "عيد ميلاد سعيد.. 9 أعوام من الآن وستفضلين كما أنت.. أحبك وسأبقى إلى الأبد."





وفي وقت سابق، تواجدت "كايلي" في حفل عيد ميلاد صديقتها المُقام في ملهى Bootsy Bellows بمدينة ويست هوليوود بولاية كاليفورينا، لكن الأمر المثير للاهتمام تواجد صديقتها السابقة الخائنة "جوردن وودز" ولاعب كرة السلة "تريستان تومسون" الحفل، وهو ذات الشخص الذي أقدمت "جوردن" على تقبيله رغم علاقته الوثيقة بـ"كلوي كارداشيان".

وليس معروفًا إذا ما جرى حديثًا بين "كايلي" وصديقتها وحبيب شقيقتها الخائن، أو قرروا تجنب كل منهما الآخر.

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