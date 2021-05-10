كايلي جينر تحتفل بعيد الأم مع طفلتها ستورمي.. وقصيدة ترافيس سكوت تثير شائعات عودتهما!

شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" لقطات لطيفة برفقة ابنتها ستورمي البالغة من العمر 3 سنوات وذلك احتفالاً بعيد الأم.

ونشرت نجمة الواقع البالغة من العمر 23 عاماً صورة لها وهي ترتدي بكيني ملوّن ومخطط مطابق لما ترتديه طفلتها حيث كانت تستمتع بالسباحة.

وفي لقطة أُخرى ظهرت الطفلة ذات الثلاث سنوات وهي تقوم بتنظيف أسنانها أمام مرآة الحمام برفقة والدتها في روتين ماقبل النوم، كما ظهرت في صورة منفردة وهي في صالة البولينغ في منزل والدها.

وخلال وقت سابق كان حبيب كايلي السابق ووالد ستورمي قد كتب قصيدة جميلة عنها وذلك بمناسبة عيد الأم، أسفل صورة جميلة تجمع كايلي وطفلتها وهما تقبلان بعضهما البعض.

وكتب ترافيس: "من بين الأشياء المميزة في الحياة الكبيرة والصغيرة حب الام وغضبها وحنانها هي أكثر الأشياء تميزاً"، لترد عليه كايلي برموز حب تعبيرية.

وأثار الثنائي بذلك شائعات عودتهما لبعضهما البعض وإحياء علاقتهما بعد انفصالهما قبل عذة أشهر، حيث أرسل لها باقة من الورود منه ومن ستورمي.

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