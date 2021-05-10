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كايلي جينر تحتفل بعيد الأم مع طفلتها ستورمي.. وقصيدة ترافيس سكوت تثير شائعات عودتهما!

منشور 10 أيّار / مايو 2021 - 06:29
كايلي جينر وترافيس سكوت
كايلي جينر وترافيس سكوت

شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" لقطات لطيفة برفقة ابنتها ستورمي البالغة من العمر 3 سنوات وذلك احتفالاً بعيد الأم.

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ونشرت نجمة الواقع البالغة من العمر 23 عاماً صورة لها وهي ترتدي بكيني ملوّن ومخطط مطابق لما ترتديه طفلتها حيث كانت تستمتع بالسباحة.

Doting mom: Kylie Jenner shared a slideshow of unseen snaps with her three-year-old daughter on Mother's Day, showcasing the glamorous and mundane sides of being a parent

وفي لقطة أُخرى ظهرت الطفلة ذات الثلاث سنوات وهي تقوم بتنظيف أسنانها أمام مرآة الحمام برفقة والدتها في روتين ماقبل النوم، كما ظهرت في صورة منفردة وهي في صالة البولينغ في منزل والدها.

'I love being your mommy,' the Keeping Up With The Kardashians star captioned her tribute, which showed her brushing her tot's teeth and at a backyard photo shoot

وخلال وقت سابق كان حبيب كايلي السابق ووالد ستورمي قد كتب قصيدة جميلة عنها وذلك بمناسبة عيد الأم، أسفل صورة جميلة تجمع كايلي وطفلتها وهما تقبلان بعضهما البعض.

Heartwarming: Scott, who recently ignited romance rumors with Jenner last weekend after they were seen getting cozy in Miami on his birthday, penned a poem about Jenner's love for their baby girl

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وكتب ترافيس: "من بين الأشياء المميزة في الحياة الكبيرة والصغيرة حب الام وغضبها وحنانها هي أكثر الأشياء تميزاً"، لترد عليه كايلي برموز حب تعبيرية.

وأثار الثنائي بذلك شائعات عودتهما لبعضهما البعض وإحياء علاقتهما بعد انفصالهما قبل عذة أشهر، حيث أرسل لها باقة من الورود منه ومن ستورمي.

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كلمات دالة:كايلي جينرترافيس سكوتاخبار المشاهيراعمال المشاهير

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