كريس وكايلي جينر على غلاف مجلّة عربية.. مُحتشمات أم جريئات؟!

حضرت المليارديرة العصامية ونجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" لجلسة تصوير خاصة لصالح مجلة الأزياء العالمية بنسختها العربية Harper's Bazaar Arabia، كما انضمت إليها والدتها كريس جينر، بالإضافة إلى طفلتها ستورمي.

وظهرت الأم والجدة والإبنة بإطلالة المرأة القطة، إذ ارتدت كايلي تنورة سوداء ضيقة، نسّقته مع بلوزة مزيّنة بنقشة جلد النمر من المنتصف، وياقة عالية، كما ارتدت جورباً مطابق وحذاء أسود بكعب عال، أما كريس فقد اختارت فستاناً كاملاً من جلد النمر، الذي جاء بقصة الأوف شولدر، ونسّقته مع جورب وحذاء أسود، وأخيراً ستورمي الصغيرة التي ارتدت فستاناً من نفس النقشة، كما اعتمدت تسرحة الكعكة.

وفي إطلالة أخرى كانت كايلي وكريس متطابقتان أيضاً بالأبيض والأسود، إذ ارتدت كايلي جيمبسوت بقصة ملتفة من الأعلى، بينما اعتمدت كريس بنطال قماشي، نسّقته مع بليزر أبيض ذو أكمام عريضة، وفي لقطة أخرى اعتمدتا على الجلد بألوانه الأزرق والبيج.

وكإطلالات شتوية دافئة، ظهرتا بإطلالة الجاكيتات التي اتخذت نقشة الكاروهات، كما ظهرتا في صورة أخرى، وكايلي ترتدي معطفاً جلدياً بينما اعتمدت كريس على الفرو.

وعلى الرغم من تطابق إطلالتهما، إلا أن سلوك كايلي كان متناقضاً مع والدتها، حيث وصلت كريس في الوقت المحدد للجلسة، بينما كانت كايلي متأخرة ما يقارب الساعة من الزمن، إذ توجّهت مسرعة لعمل المكياج والشعر دون أن تصافح أحد.

وخلال المقابلة كشفت كايلي بأن ما تفعله من تصميم الأزياء والأعمال لا يدور حول المال، بل هو شغف بالمهنة، كما أكدت على دور والدتها كريس، فهي دليلها في كل شيء وداعمة لها.

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