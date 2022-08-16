كشف سبب وفاة نجم شقة الأبرياء.. والمتابعون يشككون في الرواية

فجع الوسط الفني بخبر وفاة النجم التركي ثريا جورسال أفرين süreyya gürsel evren عن عمر ناهز الـ 54 عاماً صباح يوم السبت الماضي، وبدأت تُثار التكهنات حول أسباب وفاته، فمنه من رأى أنها حادثة انتحار، لاسيما وأن جثته وجدت أسفل شقته الكائنة في مدينة سانجاك تيبي التركية، ومنهم من إعتقد أنها جريمة قتل.

سبب وفاة ثريا جورسال أفرين نجم شقة الأبرياء





وبعد إجراء رجال الشرطة تحقيقًا واسعًا بشأن أسباب وفاة ثريا أفرين، نجم مسلسل "شقة الأبرياء"، تبيَّن بناءً على تقرير من الطب الشرعي أن الممثل أصيب بنوبة قلبية؛ الأمر الذي أفقده توازنه، ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله الواقع في الطابق الثالث.

وانقسمت ردود الأفعال بين مشكك للرواية وبين مصدق، فكتب أحدهم مُعلقًا: "الله يرحمه بس القصة مو منطقية والأرجح انها جريمة قتل بس ما عنده أهل يشككوا في الرواية؟؟".

وعلَّقت أخرى: "يلي بيقولو ما تتصدق منجدكم ؟🙂 نوبة قلبية شوفيها ما تتصدق ليكون ممثلين لهيك ما بيصادر بالنوبات".

وجرى دفن النجم يوم أمس الأحد، فقد أقيمت الصلاة على جثمانه في مسجد الشاكرين الواقع في أحد مداخل مقبرة Karacaahmet في أسكدار باسطنبول.

تفاصيل وفاة ثريا جورسال أفرين نجم شقة الأبرياء

وبحسب المعلومات المتداولة، كان النجم التركي الشهير يقضي سهرة مميزة مع عدد من أصدقائه في الليلة التي شهدت وفاته ووصل الى منزله في ساعة متأخرة من الليل؛ ليتم لاحقًا العثور على جثته بعد سقوطه من الطابق الثالث.

وأكّدت تقارير الشرطة بأن جيران النجم التركي وجدوا جثته في أسفل المنزل حيث قاموا على الفور باستدعاء الشرطة وجرى فتح تحقيق في الأمر خاصة أن الوفاة ليست طبيعية وتثير الكثير من الجدل والغموض.

نبذة عن ثريا جورسال أفرين نجم شقة الأبرياء

هو نجم تركي شهير من مواليد عام 1968 وظهر في العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات وكان قد لاقى شهرة ونجاح كبير من خلال مسلسل "شقة الأبرياء".

وعرض المسلسل ما بين عام 2020 الى عام 2022 على التلفزيون التركي وانضم معه في التمثيل فرح زينب عبد الله وأزجي مولا الى جانب الممثل الراحل.

