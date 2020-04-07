كورتني كوكس تتحوّل إلى رجل.. وجينيفر أنيستون تعلّق "أنا أموت"

أصبحت النجمة "كورتني كوكس" من أحد أفضل المشاهير وأكثرهم نشاطاً على تطبيق "تيك توك"، خاصةً أثناء الحجر المنزلي.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 55 عاماً مقطع فيديو يوم الأحد الماضي وهي تقوم برقصة لأغنية Savage، وفي المقطع الاول استخدمت كورتني فيلتر وحوّلت نفسها إلى طفلة صغيرة.

وفي مقطع آخر استخدمت كورتني فلتر آخر لتحويل نفسها بشكل مرح إلى رجل ملتح، وعلّقت على مقاطع الفيديو التي اعادت نشرها على "انستغرام" بقولها: "اختيار الوكلاء".

وانهالت تعليقات متابيعها على منشورها المضحك جميع المتابعين إلى المنشور للتعليق بما في ذلك أصدقاء النجمة ومن ضمنهم جينيفر أنيستون التي قالت: "أنا أموت"، أما ديفيد سباد فعلّق: "هل القميص الرمادي روب لوي أم جاريد ليتو؟".

ومن جهة أخرى فإن "تيك توك" ليست الطريقة الوحيدة التي تمضي بها كورتني الوقت أثناء الحجر المنزلي، حيث كشفت سابقاً أنها تشاهد حلقات قديمة من المسرحية الهزلية NBC.

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