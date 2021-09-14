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كيم كارداشيان تصدم الجميع بإطلالة "بات وومن" في ميت غالا.. والسؤال كيف تنفست!

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:29
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

تشتهر نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان دائماً بإطلالاتها المنوّعة والتي تتميّز بأنها ملفتة سواء أكانت جميلة وباهظة أم كانت غريبة ومخيفة.

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ولكن كيم فاجأت المتابعين والحضور هذه المرة بشكل لا يصدّق عندما ظهرت على السجادة الحمراء بإطلالة مخيفة مستوحاة من زوجها السابق كانيه ويست.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وارتدت كيم زي أسود بالكامل من رأسها حتى أخمص قدميها حتى انها غطّت وجهها بالكامل بالإضافة إلى يديها وقدميها حتى أصبحت تشبه شخصية "بات وومن" غلى حد كبير.

وكان مظهر كيم يحتوي على العديد من التفاصيل بالرغم من بساطة المظهر حيث تضمّن إطلالة رسمية بحذائها الطويل والقفازات، بالإضافة إلى تزيّن الملابس بذيل طويل.

Heading out: Earlier in the evening Kim was seen leaving the Ritz-Carlton Hotel

وبالرغم من أن نجمة الواقع البالغة من العمر 40 عاماً لم يظهر منها أي شيء إلا انها قضت ساعات على كرسي المكياج، حيث نشر فنان المكياج صور لها عبر "انستغرام" وهي تتحضّر للحفل.

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Strutting her stuff: She headed out of the hotel as many fans waited outside just for a glimpse of the star

ووفقاً لمصادر قريبة فغن كانيه ويست هو من أعطى كيم كادراشيان الداعم والدافع وراء إطلالتها هذه وذلك لأنه شجّعها على إطلاق الابداع وخيال الناس.

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