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دريك يفضح كيم كارداشيان في أغنيته الجديدة.. هذا ما فعلاه قبل طلاقها!

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:17
كيم كارداشيان ودريك
كيم كارداشيان ودريك

أصدر النجم كانيه ويست ألبومه الأخير Donda وذلك بعد عدة تأجيلات لإصداره ليتنافس مع ألبوم النجم دريك والذي سيصدر تزامناً بنفس الوقت.

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وكان الداعم الأكبر لمغني الراب كانيه ويست خلال إصدار ألبومه والحفلات الضخمة التي أقامها للترويج للألبوم هي زوجته السابقة كيم كارداشيان، بالرغم من تقدّم طلب الطلاق بينهما.

ووسط أجواء المنافسة بينهما والتوترات التي وصلت إلى أعلى مستوياتها بين دريك وكانيه ويست، ألمح الأول إلى أمر مواعدته لكيم كارداشيان خلال أغنية جديدة في ألبومه.

Kim Kardashian hits party where Kanye West&#39;s rap rival Drake is a guest

وفي أحد أغاني ألبومه الجديد Certified Lover Boy كشف دريك بشكل صادم بأنه يحب زوجة كانيه ويست السابقة كيم كارداشيان.

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كما أكّد المعجبون أن مغني الراب الكندي يعترف في الأغنية بأنه نام مع نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" قبل أسابيع من تقديم أوراق الطلاق من زوجها كانيه ويست.

وشارك أحد مستخدمي موقع "تويتر" : "يلمّح دريك إلى إقامته علاقة مع كيم كارداشيان في أغنية  Knife Talk"، ليردّ عليه أحدهم: "كنت أعرف ذلك".

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