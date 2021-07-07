كيم كارداشيان تتعرّض لحادث سقوط اثناء رحلتها البحريّة في إيطاليا!

تستمتع نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بعطلة صيفية فريدة من نوعها في إيطاليا، حيث تقوم بزيارة الأماكن السياحية والأثرية بالإضافة إلى الأماكن الدينية.

وتعرّضت "كيم" لموجة من الانتقادات الواسعة أثناء زيارتها للفاتيكان حيث كانت ترتدي فستان شبه عاري باللون الأبيض حيث اتهمها الناس بأنها لم تلتزم بقواعد اللباس الصارم للفاتيكان.

ويبدو واضحًا أن الحظ لا يحالف "كيم" في رحلتها أبدًا، حيث تعرّضت يوم أمس الثلاثاء لحادث سقوط أثناء رحلتها البحرية على القارب في إيطاليا.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 40 عامًا في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وهي تمارس رياضة التزلج على الماء.

وكانت "كيم" تركب لوح التزلج الذي تم جرّه خلف زورق آلي، وبشكل مفاجئ سقطت في الماء ولكن يبدو أنها لم تتعرض لأي أذى، حيث كانت ترتدي ملابس السباحة.

وتأتي رحلة "كيم" الى إيطاليا بعد أن أعلنت انفصالها عن زوجها "كانيه ويست" وتقدّمت بطلب الطلاق في الشهر الماضي.

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