كيم كارداشيان متهمة بتدمير فستان مارلين مونرو.. وصور تكشف الأضرار!

يقولون أعطِ الفتاة الحذاء المناسب، وستغزو العالم! أما امنحها الفستان الخاطئ، وقد تثير غضب الملايين من المعجبين، وهذا ما جرى مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

أذهلت كيم كارداشيان الجميع لدى سيرها على السجادة في حفل توزيع جوائز "ميت غالا"، متألقة بفستان ملكة الإغراء، مارلين مونرو، الذهبي المرصع بالكريستال، والذي ارتدته الأخيرة أثناء غنائها "عيد ميلاد سعيد سيدي الرئيس" عام 1962.

وقررت كيم كارداشيان حينها خسارة ما يقارب الـ7 كيلو غرامًا من وزنها باتباع حمية غذائية قاسية، وذلك من أجل أن تلائم مقاسات الفستان، وصرَّحت لمجلة "فوغ" قبل بداية الحفل: "أحترم الفستان للغاية وما يعنيه للتاريخ الأمريكي.. لن أرغب أبدًا في الجلوس فيه أو تناول الطعام فيه أو التعرض لشيء قد يسبب أي ضرر له، ولن أضع مستحضرات التجميل التي أضعها دائمًا.

ومع ذلك، يبدو أن مجرد التقاط الصور على السجادة الحمراء مع حبيبها بيت ديفيدسون، قد تسبب في تلف "أغلى فستان في العالم".

ولقد نشرت صحيفة Pop Culture صورتين جانبيتين للفستان قبل أن ترتديه كيم وبعد أن ارتدته، مستعرضين الضرر الذي لحق بالفستان، حيث تظهر إحدى اللقطات علامات تدل على تمدد القماش وفقدان حبيبات الكريستال، خاصة حول منطقة إغلاق ظهر الفستان.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.



The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS — Pop Crave (@PopCrave) June 13, 2022

وغرَّد أحد المستخدمين، قائلًا: "كيم يجب ألا ترتدي هذا الفستان أبدًا. أعني نعم، من الجيد تكريم مارلين لكن كان بإمكانها صنع فستان جديد وتكراره. كانت هذه قطعة أثرية خالدة ومبدعة تم تدميرها"، وكتب آخر: "اترك الأمر لكيم لتدمير قطعة فنية تاريخية".\

ورغم أن العديدين شعروا بالإهانة وخيبة أمل لارتداء كيم الفستان، إلَّا أن متحف Ripley’s Believe It Or Not!- الذي أقرض الفستان للنجمة- أوضح أنهم اتخذوا جميع الاحتياطات لمنع أي ضرر محتمل.

وكان المتحف قد نشر بيانًا بعد الحفل، كتب فيه: ""لم يكن هذا قرارًا سهلاً لريبليز ، ومع ذلك، استمرت كيم كارداشيان في إظهار أقصى درجات الاحترام لهذه الفرصة والملابس التاريخية.. وانبثاقًا من البحث المكثف بشأن الإرشادات التالية مثل عدم وضع مكياج للجسم ، وارتداء الفستان للسير على السجادة الحمراء فقط، وعدم إجراء أي تعديلات على الإطلاق، أصبحت (كيم) مضيفة - وأضفت إلى - تاريخها."

في ذلك الوقت، لاحظ المتحف أيضًا أنه "لم يحدث أي ضرر" للفستان.



